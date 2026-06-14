Mundial 2026
Polèmica en el Mundial: ¿Per què els futbolistes no poden respondre en castellà en les rodes de premsa?
La FIFA va advertir als periodistes que no es podien formular preguntes en espanyol en la roda de premsa prèvia al Brasil-Marroc al no haver-hi traductor
Marc Gázquez
«Preguntes en espanyol, no». Així va advertir un moderador de la FIFA a un periodista mexicà que preguntava en espanyol al futbolista Achraf Hakimi, nascut a Madrid, en la roda de premsa prèvia al Brasil-Marroc de la fase de grups del Mundial. Una situació que va estranyar el mateix Hakimi i que també es va repetir amb Vinícius i Frenkie de Jong (entre d’altres), i que ha generat polèmica en les xarxes, ja que és l’idioma oficial de Mèxic, país organitzador, i la segona llengua més parlada als Estats Units.
«No ho podem fer per les traduccions», va argumentar després el moderador. No es tracta d’una prohibició, ha volgut desmentir la FIFA, que defensa que es fa per garantir la fluïdesa de les compareixences. En totes les rodes de premsa en els partits del Mundial, la FIFA permet que les preguntes es formulin en anglès i en l’idioma dels dos equips que disputaran el partit. A més, cada federació passa una llista dels idiomes que creu necessitar. En la roda de premsa prèvia al Brasil-Marroc hi havia un traductor disponible per a l’anglès, el portuguès, l’italià, l’àrab i el francès.
Segons el protocol, les preguntes s’han de formular prioritàriament en les llengües natives dels dos països que s’enfronten, i l’anglès és l’idioma alternatiu en cas de no dominar els idiomes de les seleccions en qüestió.
«En espanyol», va demanar Vinícius
De fet, el futbolista del Reial Madrid es va quedar perplex al sentir que un periodista espanyol de DAZN començava a preguntar-li en anglès. «En espanyol, en espanyol», li va demanar Vinícius. «Crec que no puc», li va respondre el periodista, que va acabar de formular la pregunta en anglès, i Vinícius va escoltar la traducció i la va respondre en portuguès.
Més enllà de situacions una mica estranyes i incòmodes, aquest protocol ha indignat especialment al no haver previst la FIFA que l’espanyol és l’idioma d’un dels organitzadors i que als Estats Units el parlen uns 57 milions de persones.
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