Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
desaparegut Rosesregidor Junts Salttallers il·legals GironaCarlos Sainzanunci Estrella DammMundial futbol
instagramlinkedin

El Porqueres puja a Primera Catalana (1-0)

Els del Pla de l’Estany guanyen al Bescanó a la tornada del play-off d’ascens amb un gol de López al minut 105 de la pròrroga

L’acció del gol de Jordi López que val l’ascens del Porqueres.

L’acció del gol de Jordi López que val l’ascens del Porqueres. / David Aparicio

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Gerard Ullastre

Ja és oficial. Ha necessitat dues pròrrogues - una a la semifinal; i l’altra a la final - i suar de valent, però el Porqueres jugarà la temporada vinent a Primera Catalana. Un gol de López al temps extra de la tornada de la final de la promoció d'ascens ha decantat la balança en favor dels del Pla de l’Estany, que, malgrat estar empesos per l’afició i picada pedra des del primer minut no han pogut obrir la llauna fins al minut 105 del matx. 

Conscients de la transcendència de l’encontre, durant els primers 45 minuts cap equip ha arriscat més del necessari per no haver de salvar els mobles a correcuita. Ambdós equips deien la seva sense fer-se massa sang. Amb el pas dels minuts, el factor camp ha començat a fer efecte, i el Porqueres ha començat a gaudir d’ocasions que la tensió, els nervis, o tal vegada la mala sort, evitaven que acabés al fons de la xarxa. 

Notícies relacionades i més

Finalment, a la pròrroga, el conjunt local ha obtingut el premi del gol. Mendoza no ha pogut fer res per aturar la rematada de López, que ha provocat una explosió d’eufòria a una grada que el curs que ve veurà el seu equip jugar a Primera Catalana.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents