LA CITA FUTBOLÍSTICA DELS EUA, el CANADÀ I MÈXIC
Alemanya dona la benvinguda a Curaçao amb una golejada
La debutant selecció americana va jugar sense pressió fins que va veure perdut el partit amb el 3-1 poc abans del descans.
Joan Domènech
El que podia esperar-se d’un tetracampió mundial i un debutant. Alemanya va donar la benvinguda als Mundials a Curaçao amb un resultat que marca distàncies. Una victòria contundent en un duel amable, sense friccions i sense incompatibilitats: uns venen a guanyar i d’altres venen a participar.
Curaçao va fer història en la seva primera participació, davant un adversari de prestigi i marcant el seu primer gol, sense poder evitar una golejada dolorosa també per a tots aquells milers que simpatitzen amb la gesta protagonitzada pel petit país. El duel entre l’entrenador més jove (Julian Nagelsmann) i el més vell (Dick Advocaat), separats per 40 anys de vida (38 a 78), el va guanyar la selecció més poderosa.
Una celebritat mundial
A l’àrida Houston, no van passar calor. Al NGR Stadium van jugar sota sostre i 22 graus. La pausa d’hidratació es va justificar com a espai de publicitat, no com a necessitat fisiològica. Però als entrenadors ja els va bé: poden renovar instruccions, aclarir missatges i resoldre dubtes tàctics.
La primera parada va ser més útil per a Nagelsmann, ja que es va produir un parell de minuts després que Livano Comenencia es convertís en una celebritat mundial al marcar el gol de que va portar a l’empat en un xut que va desviar Kimmich i va despistar Neuer, que ja s’havia estirat.
Curaçao va jugar com s’espera d’un equip caribeny i formació (futbolística) neeerlandesa. Va sortir a jugar i a tocar, sentint-se lliure, amb el punt de distensió del que creu que ha arribat més lluny de l’imaginat, i és veritat. Ja ho va dir Advocaat en la vigília: "Continuo entrenant perquè m’agrada, no pels diners". Amb aquest esperit va ser aclaparat per Alemanya des de l’inici davant l’absència de filtres per frenar els germànics lluny de l’àrea, però amb aquesta mentalitat es va posar a córrer quan recuperava la pilota, amb combinacions ràpides entre els seus jugadors que morien als voltants de l’àrea. Just des d’on va xutar Comenencia.
El to del partit donava a entendre que aquest gol seria una anècdota, un accident lleu per a una Alemanya obligada a estroncar l’immediat passat als Mundials, eliminada en la fase de grups. Curaçao havia de ser un entreteniment. Ho va ser formalment a partir del descans després que un córner i un penal situessin el 3-1 que salvaguardava els punts, el fonamental.
El desànim es va escampar primer a les files americanes amb el resultat, i el cansament es va acusar després pel ritme que va imposar amb la rejovenida Alemanya.
Alemanya 7 - 1 Curaçao
ALEMANYA: Neuer (5); Kimmich (6), Tah (5), Schlotterbeck (7), Brown (6); Pavlovic (6), Nmecha (7); Sané (6), Musiala (7), Wirtz (7); Havertz (7); Havertz (8). Tècnic: Julian Nagelsmann (7). Canvis: Undav (7) per Musiala (min. 64); Goretza (5) per Pavlovic (min. 73); Rüdiger (5) per Tah (min. 73); Raum (5) per Brown (min. 73); Anton (s.q.) per Kimmich (min. 88).
CURAÇAO: Room (5); Floranus (5), Bazoer (5), Obispo (5), Fonville (6); Menencia (6), L. Bacuna (5) Chong (5), J. Bacuna (5); Locadia (5), Hansen (5). Tècnic: Dick Advocaat (5). Canvis: Antonisse (5) per Hansen (min. 46); Margaritha (5) per Locadia (min. 64); Kastaneer (s.q.) per Chong (min. 83).
GOLS: 1-0 (min. 6), Nmecha; 1-1 (min. 21), Mengenencia; 2-1 (min. 38), Schlotterbeck; 3-1 (min. 45 +5), Havertz (p); 4-1 (min. 47), Musiala; 5-1 (min. 68), Brown; 6-1 (min. 78), Undav; 7-1 (min. 88), Havertz.
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