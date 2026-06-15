El Bàsquet Girona desestima l'Eurocup per al debut a Europa
El club gironí ha analitzat amb deteniment què suposaria competir a la segona competició europea i ha arribat a la conclusió que el millor és anar "pas a pas"
Després de rumiar-ho molt, el Bàsquet Girona ha arribat a la conclusió que el millor per començar l'aventura a Europa és anar "pas a pas". Segons ha pogut saber Diari de Girona, el club presidit per Marc Gasol ha desestimat l'Eurocup i ara resta a l'espera de la FIBA per saber si competirà a la FIBA Europe Cup o a la Basketball Champions League.
Els gironins han analitzat amb deteniment què suposaria jugar a l'Eurocup, la segona competició europea -que organitza l'Eurolliga-, i després de posar al damunt de la taula tots els pros i contres s'ha considerat que el més responsable, perquè el projecte del club no es pugui veure perjudicat, és dir que no, tenint en compte l'exigència del torneig. Tampoc s'ha aspirat a la wild card com s'havia insinuat.
El Bàsquet Girona tenia l'opció d'obtenir directament una de les 32 places que l'Eurocup va donar a conèixer divendres passat, però ha preferit no agafar-la. En aquest sentit, el club ha fet una consulta interna, valorant moltes coses, des de l'aspecte organitzatiu com l'econòmic o l'esportiu, i s'ha adonat que es tracta d'una competició molt exigent i dura per ser la primera experiència europea. L'única cosa clara és que l'estrena a Europa serà una realitat la temporada vinent i que el creixement al Vell Continent ha de ser gradual com ho està sent a la Lliga ACB.
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