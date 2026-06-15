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LA CITA FUTBOLÍSTICA DELS EUA, el CANADÀ I MÈXIC

El Brasil de Carlo Ancelotti és inquietant

Només Vinicius destaca en una selecció escassa de talent. Una mitjania com Roger Ibáñez va ser titular al lateral i Casemiro és ja una ombra.

Vinícius s’escapa de Hakimi, durant el Brasil-Marroc. | SEBASTIAO MOREIRA / EFE

Vinícius s’escapa de Hakimi, durant el Brasil-Marroc. | SEBASTIAO MOREIRA / EFE

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Francisco Cabezas

El gran duel entre el sisè (Brasil) i el setè (Marroc) del rànquing FIFA de la matinada de diumenge a Nova Jersey va acabar en un empat que deixa en molt millor lloc als marroquins, que van regular esforços davant aquesta selecció d’Ancelotti a què li queda encara molt per millorar si pretén allunyar-se del seu maleïdisme de 24 anys sense guanyar la Copa del Món.

A l’espera que Neymar, que ha arribat a peu coix i amb la gorra del revés, pugui demostrar als seus 34 anys i amb el cos fet pols que encara tindrà una última oportunitat –se l’espera en algun moment de la primera fase–, és Vinícius qui assumeix tot el pes ofensiu d’un Brasil que supleix la inquietant escassetat de talent amb els contradictoris cops de geni del futbolista del Reial Madrid. Va ser Vinícius el que, en ple domini d’un Marroc que durant llargs trams –al so de l’adolescent Bouaddi– va ballar a un engarrotat Brasil, va deixar anar una fuetada per igualar el gol inaugural d’Ismael Saibari, que va néixer i va viure a Terrassa fins als sis anys.

El forçut Igor Thiago

Però el rampell de Vinícius no va amagar els greus problemes. Raphinha, jugant per dins, no va tenir pes. El forçut Igor Thiago, un davanter que ha passat en un no res de jugar en la segona divisió búlgara a inflar-se a gols en la Premier amb el Brentford, va aconseguir el lloc d’ariet, avançant Cunha i Endrick. Vaja per Déu. Com que no li va arribar res, res va rematar.

I més enllà que Casemiro (34 anys) hagi passat de tanqueta a tractor rovellat, va ser angoixant veure com el lateral dret, en altre temps autopista cap al cel brasiler –com oblidar Jorginho o Cafú–, l’ocupava un paio anomenat Roger Ibáñez, en realitat un central que es guanya la vida a l’Aràbia Saudita. Casemiro i Ibáñez, amonestats per arribar tard i malament a tot, ja no van sortir a la represa. La cella d’Ancelotti sobresortia sobre les ulleres noves.

Brasil 1 - 1 Marroc

BRASIL: Alisson (6); R. Ibáñez (3), Marquinhos (6), Gabriel M. (6), D. Santos (5); Casemiro (3), B. Guimarães (6); Paquetá (5), Raphinha (5), Vinícius (7); i I. Thiago (4). Tècnic: Carlo Ancelotti (5). Canvis: Danilo (6) per R. Ibáñez (min. 46); Fabinho (5) per Casemiro (min. 46); Cunha (5) per Paquetá (min. 61); L. Henrique (6) per I. Thiago (min. 62); D. Santos (5) per B. Guimarães (min. 80).

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MARROC: Bono (6); Hakimi (6), Diop (5), Riad (6), Mazraoui (6); El Aynaoui (6), Bouaddi (7); Brahim (7), Ounahi (6), Khanouss (6); i Saibari (7). Tècnic: Mohamed Ouahbi (7). Canvis: Talbi (6) per Brahim (min. 65); El Mourabet (6) per Ounahi (min. 65); Salah-Eddine (6) per Mazraoui (min. 80); Ayoube (6) per Khanouss (min. 80); Rahimi (s.q.) per Saibari (min. 89). GOLS: 0-1 (min. 21), Saibari; 1-1 (min. 32), Vinícius.

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