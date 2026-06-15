Cucurella, rumb al Reial Madrid
El club blanc ultima el fitxatge del lateral esquerre del Chelsea per uns 55 + 5 milions d’euros. Seria el quart reforç per al projecte de Mourinho, després dels de Konaté, Dumfries i Bernardo Silva.
El defensa català volia tornar a Espanya i l’Atlètic i el Barcelona el tenien al seu radar
Sergio R. Viñas
Marc Cucurella pot convertir-se en el quart fitxatge del Reial Madrid per al nou projecte de José Mourinho. El club blanc s’ha llançat contra el lateral del Chelsea, una petició expressa de l’entrenador portuguès per reforçar el lateral esquerre, una de les posicions més febles de la passada temporada malgrat l’acumulació de jugadors en aquesta posició.
Segons indica Fabrizio Romano, un dels periodistes més prestigiosos en matèria de fitxatges, el Reial Madrid ja té fins i tot un acord verbal tant amb el futbolista com amb el seu club, el Chelsea, perquè canviï Stamford Bridge pel Santiago Bernabéu quan finalitzi la seva participació en el Mundial, en el qual debuta avui davant Cap Verd.
En cas de concretar-se l’operació, seria la quarta incorporació dels blancs aquest estiu. Durant la campanya electoral, Florentino va anunciar que havia assolit un acord amb el central Ibrahima Konaté, que acaba contracte amb el Liverpool; i amb Denzel Dumfries, lateral dret de l’Inter que té una clàusula de sortida de 20 milions d’euros.
Dies després de guanyar les eleccions, i a instàncies del mateix Mourinho, el Madrid va negociar amb un Bernardo Silva que tenia converses obertes amb l’Atlètic i el Barça. Finalment, el centrecampista portuguès, lliure després de no renovar el contracte amb el Manchester City, es va decantar pel Madrid, que encara no ha fet oficial cap de les tres incorporacions.
Igual com amb Bernardo, Cucurella també era al radar de l’Atlètic i apunta ara al Madrid. Fins i tot el Barça el tenia a l’agenda si hi havia traspassos en la línia defensiva. Tots ells eren conscients que el lateral d’Alella, per motius familiars, volia donar per acabada la seva etapa en la Premier League i tornar a Espanya.
Tot i que no ha transcendit el preu del potencial traspàs, fa setmanes que fonts del mercat apunten que el Chelsea, que no jugarà competicions europees la temporada que ve, s’havia compromès a facilitar la seva sortida per una xifra aproximada de 50 milions d’euros. Segons informa The Athletic, l’acord definitiu rondaria els 55 milions, a més de cinc més en variables.
Quatre laterals
Del planter del Barça, Cucurella fa quatre anys que és a Londres, després de passar per Eibar, Getafe i Brighton. El Chelsea va pagar en el seu moment 60 milions per un jugador que en els últims anys s’ha refermat com un dels millors laterals esquerres del món. A la selecció és titular indiscutible des de l’Eurocopa del 2024 i ho continuarà sent en aquest Mundial.
L’arribada del jugador català haurà d’implicar la sortida d’almenys un dels tres laterals esquerres que el club té en nòmina. Ferland Mendy és el més fiable quan juga, però fa temps que viu en un martiri inesgotable de lesions; Álvaro Carreras ha decebut per complet després de pagar 50 milions per ell; i Fran García no passa d’un correcte suplent.
Sense notícies de Julián
D’altra banda, el fitxatge de Cucurella confirmaria una esmena total al fallit mercat de fitxatges que va completar el club blanc l’estiu passat, ja que reforçaria les quatre mateixes posicions: lateral esquerre (Carreras-Cucurella), central (Huijsen-Konaté), lateral dret (Trent-Dumfries) i migcampista ofensiu (Mastantuono-Bernardo).
La diferència és que fa un any el Reial Madrid es va gastar uns 180 milions d’euros en aquests quatre reforços i el compte actual estaria entorn de 80. Són futbolistes significativament més grans, però també molt més experimentats i de rendiment immediat. Un perfil que el club blanc no havia prioritzat en les últimes temporades, però que Mourinho ha exigit per al seu nou projecte al Madrid.
A qui no havia demanat el preparador portuguès era un Julián Álvarez del qual no hi ha tornat a haver notícies després de l’extravagant oferta de 150 milions d’euros que el Madrid va publicitar i de la qual l’Atlètic es va burlar. L’estiu encara serà molt llarg a les oficines del Bernabéu –i a les del Metropolitano–, però aquesta carpeta sembla més que tancada... tret que Vinícius decideixi no renovar el seu contracte, és clar.
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