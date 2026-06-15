Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
desaparegut Rosesregidor Junts Salttallers il·legals GironaCarlos Sainzanunci Estrella DammMundial futbol
instagramlinkedin

Els Knicks guanyen l’anell de l’NBA 53 anys després

Els Knicks guanyen l’anell de l’NBA 53 anys després | C

Els Knicks guanyen l’anell de l’NBA 53 anys després | C

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Periódico

La llegendària franquícia novaiorquesa va tornar a remuntar els San Antonio Spurs en el cinquè partit (90-94) per segellar la sèrie (4-1) i tancar per fi la seva llarga maledicció, després de les finals perdudes el 1994 i el 1999. El genial Jalen Brunson, MVP i autor de 45 punts (15 en l’últim quart), va ser massa per a Wembanyama i els seus.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents