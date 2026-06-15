LA CITA FUTBOLÍSTICA DELS EUA, el CANADÀ I MÈXIC
Espanya inicia el seu repte a Atlanta
La vigent campiona d’Europa debuta aquesta tarda (18.00 hores) al Mundial davant l’exòtica Cap Verd, un duel que no hauria de generar-li dificultats. Lamine Yamal i Nico Williams començaran a la banqueta després de les seves lesions.
Sergio R. Viñas
Cap Verd, així a priori, en fred, no espanta gaire, la veritat. Fins i tot posa una mica costa amunt submergir-se emocionalment en tot el que implica un Mundial de futbol que el debut sigui davant una selecció gairebé clandestina, una de les que més entre el grapat de combinats exòtics que ofereix aquest desmesurat torneig de 48 nacions que només en deixarà al camí 16 en aquesta fase de grups.
Però si se’ls pregunta als protagonistes, que són els jugadors i els tècnics d’Espanya, que l’estrena en el Mundial sigui contra un rival com Cap Verd té moltíssims més avantatges que inconvenients. Entre d’altres coses, perquè servirà perquè dos jugadors determinants que arriben una mica justos físicament no hagin de forçar.
Es tracta de Lamine Yamal i Nico Williams, que no seran titulars en el debut, com va confirmar Luis de la Fuente. I caldrà veure si disposen d’algun minut, "veurem com es desenvolupa el partit". Ja hi haurà temps durant un torneig en què, en el millor dels casos, Espanya disputarà vuit partits. Aquest és l’indissimulat repte de la vigent campiona d’Europa, desacomplexada en el seu objectiu de conquistar el que seria el seu segon Mundial, després del 2010, còmoda en la seva unànimement reconeguda condició de favorita.
"Qui pensi que serà un partit fàcil, s’equivoca. Nosaltres l’afrontem com el partit més important del Mundial. I quan acabi això, diré el mateix del següent", deia ahir a la nit Luis de la Fuente, debutant a punt dels 65 anys en el torneig que defineix carreres. "Jo soc pràctic i curtterminista. No somiava poder estar en un Mundial, somiava anar avançant passos amb la meva feina, dia a dia. Estic en el millor moment de la meva vida en l’àmbit personal i professional".
Amb l’absència a l’onze dels seus dos punyals ofensius de capçalera, s’espera que Ferran ocupi el costat dret i Baena s’encarregui de l’esquerre, amb alguna opció també per a Dani Olmo. La resta serà l’equip que De la Fuente va provar amb èxit en l’últim amistós contra el Perú, amb Fabián escortant Rodri i Pedri; Cubarsí i Laporte formant la parella de centrals; i, per descomptat, amb Simón sota els pals.
Al davant es trobarà amb una selecció amb fama de granítica, descaradament defensiva i confiada que les seves opcions puguin arribar a través de ràpides transicions al contraatac. És a dir, s’espera el clàssic partit d’Espanya contra rivals menors, amb la selecció aglutinant un altíssim percentatge de la possessió de la pilota.
Uruguai-Aràbia, a les 0.00 h
L’ensurt que ahir mateix es va emportar durant una estoneta Alemanya davant Curazao, abans de golejar sense compassió la selecció més humil del torneig, convida a certa prudència. Dit això, Espanya tampoc hauria de tenir cap problema per superar la rival més dèbil d’un grup que completen l’Aràbia Saudita i l’Uruguai, que s’enfronten a Miami a mitjanit.
La calor, malgrat que el partit es disputa al migdia hora local, no hauria de suposar un problema per a l’estrena d’Espanya, ja que es preveuen al voltant de 27 graus i a més el Mercedes Benz Stadium disposa d’un espectacular sostre retràctil que probablement es desplegui, en part per l’amenaça de tempestes a Atlanta.
On no hi ha tempesta, diu el seleccionador, és a la caseta pel possible fitxatge imminent de Cucurella pel Reial Madrid. "Ho vivim amb normalitat, no genera situacions incòmodes. Si és una bona notícia per a ell o per a un altre company, nosaltres som tan feliços com ells".
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