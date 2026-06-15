Espanya està verda i empata en l’estrena al Mundial
Els de De la Fuente van ser incapaços de batre un Cap Verd ordenat en què el seu porter Vozinha va ser el millor del partit
Fermín de la Calle
Fiasco, fracàs, ensopegada... L’empat d’Espanya contra Cap Verd desinfla el suflé d’una selecció cridada a lluitar pel títol, un equip al qual li va faltar més espurna i extrems que paciència davant un rival que va celebrar una jornada històrica, la del seu debut en un Mundial, amb una igualada tan patida com justa. La realitat inexorable va confirmar que ni Espanya era per a tant ni Cap Verd per a tan poc com alguns apuntaven. Malgrat aquest empat, els de De la Fuente mantenen intactes les opcions de passar com a líders de grup i evitar un hipotètic encreuament amb l’Argentina als setzens de final. Espanya va confirmar que està verda davant un rival organitzat i un porter beneït que serà proclamat heroi nacional aquest 15 de juny. Al bàndol espanyol, per contra, es confirma que hi ha massa futbolistes en rodatge —Rodri, Fabián, Lamine o Nico— i que sense extrems no hi ha paradís.
La campiona d’Europa es va estrenar al Mundial davant un rival amb menys nom que futbol: Cap Verd. Una selecció excèntrica que, tanmateix, arribava després de guanyar Sèrbia i deixar a la cuneta el Camerun. El debut exigia paciència i dinamisme per trobar espais en l’atapeïda defensa capverdiana. De la Fuente va endevinar el plantejament numantí dels africans i va apostar per incloure Gavi a l’onze en lloc de Baena per l’esquerra. Ferran i Gavi es despenjaven per associar-se per dins i Cucurella, que estrenava la seva condició de madridista, i Marcos Llorente esmolaven els carrils embrutant-se les botes de calç.
Quan el jordà Makhadmeh va assenyalar la pausa d’hidratació es confirmava que Cap Verd era més a prop de l’ordre solidari del Getafe que de la il·lusionant extravagància de Curaçao. Liderats per ‘Pico’ López, un central nascut a Irlanda que va ser reclutat per Linkedin, els illencs es defensaven amb ordre mentre degotaven els minuts. Ferran i Gavi no aportaven desequilibri ni per fora ni apareixent per dins, cosa que feia que l’estrena se li entravessés. Oyarzabal no apareixia i el ritme que imposaven Rodri, Fabián i Pedri no trencava el tedi.
Vozinha, protagonista
Espanya va trobar una fissura a l’esquerra, on Cucurella va guanyar l’esquena a la defensa rival en diverses ocasions. En una d’aquestes, després d’una passada de Rodri, va servir al mig per a Ferran, a qui l’estirada del veterà Vozinha va incomodar prou per errar un gol cantat. El porter, de 40 anys, va tornar a salvar els seus en una arribada per l’esquerra que va acabar rematant de nou Ferran. I abans del descans Vozinha va aparèixer per tercera vegada per evitar el gol espanyol amb una estirada a rematada de Laporte. Els de De la Fuente havien apujat l’agressivitat dels seus atacs en el tram final del primer període, però el porter capverdià mantenia els seus dins del partit. Bubista, el seleccionador capverdià, introduïa un triple canvi per renovar el dipòsit del seu voluntariós equip. Ordenat en defensa i polit en la sortida.
De la Fuente demorava l’entrada al camp de Lamine i Nico, cosa que convida a pensar que el seleccionador no volia córrer riscos. Passaven els minuts i Vozinha continuava sent amo i senyor de la seva àrea. Al minut 70 va saltar al camp Lamine juntament amb Merino i l’ambient de l’estadi es va encendre. L’entrada del blaugrana va despertar una graderia narcotitzada per l’intranscendent setge espanyol. El rellotge començava a córrer en contra d’Espanya i Cap Verd aguantava heroicament les escomeses penjat del balcó de la seva àrea. Olmo va entrar per un Ferran erràtic que va desaprofitar dues ocasions clares d’obrir el marcador quan faltaven deu minuts. De la Fuente acumulava arribadors sense èxit, perquè el domini no s’acabava de traduir en oportunitats de gol. I quan el col·legiat va assenyalar el final, Cap Verd va celebrar l’empat en gran i Espanya va torçar el gest. Diumenge, Aràbia...
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