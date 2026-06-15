handbol
Un gran Barça allarga la seva dinastia guanyant la 13a Copa d’Europa
Els màxims ceptres europeus de les seccions professionals blaugrana ja són 50 després del triomf de l’equip de Carlos Ortega davant el Füchse a Colònia. Joan Laporta, molt emocionat.
David Rubio
El Barça va derrotar ahir la constel·lació d’estrelles del Füchse Berlin per 37-34 en una final complicadíssima de la Machineseeker EHF Champions League i va conquerir el ple Lanxess Arena de Colònia amb una exhibició en totes les facetes del joc. D’aquesta manera, Carlos Ortega va aconseguir el seu tercer títol en cinc temporades i el club n’augmenta el compte fins a 13.
El club afrontava la final amb 49 Copes d’Europa entre tots els seus esports professionals, i l’handbol fa història com l’artífex de la número 50. El millor club de la història té la millor secció dels últims 30 anys. Ni les retallades ni arbitratges com el de Colònia amb la vermella a Fàbregas poden amb ells.
La festa va ser total sobre la pista del Lanxess Arena. Joan Laporta, molt emocionat, va esclafir a plorar abraçat a Ortega i no va dubtar a baixar i celebrar l’èxit amb l’encara president interí Rafa Yuste.
El tècnic Carlos Ortega va sorprendre amb dos canvis defensa-atac, amb Carlsbogard i Fàbregas darrere i Domen Makuc i N’Guessan en tasques ofensives.
L’altra clau era el porter Emil Nielsen, que se’n va al Veszprem. El danès volia acomiadar-se del Barça en gran i va regalar vuit parades en els primers 30 minuts, més tres més que no compten.
L’entrada d’un gran Blaz Janc i l’empenta de Petar Cikusa van revolucionar l’atac. Makuc va ser el dels grans dies i el Barça va mantenir aquest avantatge fins al gol de Gidsel sobre la botzina. En el descans, 20-16 i la sensació que podria ser un gran diumenge.
La tornada de l’equip va ser espectacular, amb dos protagonistes. "¿Des de quin costat voleu que pari?", va semblar dir Nielsen al Füchse després de regalar dues intervencions sensacionals. L’altre va ser Blaz Janc en un dels seus múltiples papers, el d’executor. Però els àrbitres van mostrar vermella directa a Fàbregas davant la bronca total del Lanxess.
Polèmica arbitral
Les sensacions eren complicades. El Barça va tornar i va respondre a cada gol del rival, fins que una parada de Milosavljev davant Petar Cikusa i el gol de Freihöfer va suposar el 32-30. Allà els àrbitres no van veure un cop a la cara de Janc. La xiulada brutal els va portar al vídeo i al final hi va haver vermella.
Amb 35-33, una parada de Milosavljev va permetre l’equip de les Guineus iniciar l’atac amb 2:35 per al final. Era la jugada clau. En aquell moment va emergir Djordje Cikusa com un autèntic au fènix: va arriscar, va robar la pilota i va signar el 36-33. A l’altra porteria, Nielsen va completar la feina amb la seva 14a aturada. Tres gols en 57 segons. La gestió de Carlos Ortega va ser extraordinària. Blaz Janc va tancar la seva actuació memorable amb el 37-34 i va posar punt final a una tarda per al record.
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