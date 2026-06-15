El Leganés s’imposa al PSG en la final del Legends Figueres Cup
El Figueres acaba tercer en la primera edició d'un torneig solidari que vol créixer
L’equip de Veterans del Leganés es va proclamar campió, diumenge, de la primera edició del Legends Figueres Cup després de superar el París Saint-Germain a la final (2-0) a Vilatenim, de Figueres. El torneig internacional de veterans va deixar el Figueres, l’amfitrió, tercer i també va comptar amb la participació de l’Olympique de Marsella, una selecció d’Occitània i el Palamós.
En l’àmbit individual, Yann Beauregarg (PSG) va ser el màxim realitzador amb 4 gols; Javier Martín (Leganés) l’MVP; Joan Ureña (Figueres) el millor porter, i Jordi Mir (Figueres) el millor jugador local. Entre els noms propis del torneig hi havia Chuli Vázquez, Queco Piña i Miguel Falcón (Leganés), Lamine Gassama (OM), Xavi Molas (Palamós) i Bertin (PSG).
El torneig ha tingut un caràcter solidari i els beneficis es destinaran a El Dofí, centre de lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Alt Empordà. El Legends Figueres Cup va ser organitzat per l’Agrupació de Veterans de la UE Figueres, va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, Diputació de Girona, UE Figueres i el patrocini de la pastisseria Òpera i de la sidreria Txots. La intenció del torneig, de cara al proper any, és créixer en nombre d’equips de renom.
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