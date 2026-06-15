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La Lliga Catalana ACB es tornarà a jugar a Tarragona

El Bàsquet Girona disputarà la competició que tindrà lloc del 9 al 13 de setembre

Una acció del Girona-Penya a Fontajau.

Una acció del Girona-Penya a Fontajau. / Aniol Resclosa

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EFE

Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana ACB de bàsquet del 9 al 13 de setembre al Palau d’Esports Catalunya, tal com ja va succeir l’any passat, segons va informar el consistori ahir.

La competició reunirà els sis clubs ACB afiliats a la Federació Catalana de Bàsquet: FC Barcelona, Bàsquet Manresa, Joventut Badalona, Bàsquet Girona, BC Andorra i Força Lleida.

El torneig constarà d’una fase prèvia amb dos grups de tres equips que jugaran una lligueta a una sola volta del 9 a l’11 de setembre. I la final la disputaran els primers classificats de cada grup el diumenge 13.

Serà la cinquena vegada que Tarragona aculli la Lliga Catalana, després de les edicions de 1995, 2022, 2024 i 2025. En l’última edició es va imposar el Baxi Manresa, que serà per tant el defensor del títol.

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La Lliga Catalana ACB està organitzada per la Federació Catalana de Bàsquet, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona i el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.

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