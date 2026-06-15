La Lliga Catalana ACB es tornarà a jugar a Tarragona
El Bàsquet Girona disputarà la competició que tindrà lloc del 9 al 13 de setembre
EFE
Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana ACB de bàsquet del 9 al 13 de setembre al Palau d’Esports Catalunya, tal com ja va succeir l’any passat, segons va informar el consistori ahir.
La competició reunirà els sis clubs ACB afiliats a la Federació Catalana de Bàsquet: FC Barcelona, Bàsquet Manresa, Joventut Badalona, Bàsquet Girona, BC Andorra i Força Lleida.
El torneig constarà d’una fase prèvia amb dos grups de tres equips que jugaran una lligueta a una sola volta del 9 a l’11 de setembre. I la final la disputaran els primers classificats de cada grup el diumenge 13.
Serà la cinquena vegada que Tarragona aculli la Lliga Catalana, després de les edicions de 1995, 2022, 2024 i 2025. En l’última edició es va imposar el Baxi Manresa, que serà per tant el defensor del títol.
La Lliga Catalana ACB està organitzada per la Federació Catalana de Bàsquet, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona i el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.
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