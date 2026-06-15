FUTBOL
El Reial Madrid fa públic el fitxatge de Cucurella per sis temporades
El lateral firma fins al 2032 i el seu traspàs pujarà a 55 milions més una bonificació que pot elevar el preu en cinc més
Fermín de la Calle
El Reial Madrid ha fet oficial el fitxatge de Marc Cucurella amb un comunicat a hores del debut de la selecció espanyola de futbol en el Mundial contra Cap Verd. El comunicat és curt i es limita a informar que «el Reial Madrid CF i el Chelsea FC han arribat a un acord per traspassar el jugador Marc Cucurella, que queda vinculat al nostre club durant les pròximes sis temporades, fins al 30 de juny del 2032».
El preu del traspàs, que no ha sigut fet públic pels clubs, puja a un import de 55 milions d’euros fixos més una bonificació que podria sumar cinc ‘quilos’ més a la xifra final. La durada del contracte, sis temporades, permetrà amortitzar al Reial Madrid el pagament del fitxatge i la fitxa del futbolista amb més flexibilitat, però cal recordar que de cara a efectes de límit salarial només podrà dividir el cost en quatre anys.
Cinquè fitxatge blanc
Cucurella és el cinquè fitxatge tancat pel Reial Madrid aquest estiu després d’incorporar José Mourinho com a tècnic, els defenses Dumfries i Konaté, i al mitjapunta portuguès Bernardo Silva. Dels cinc, només aquest últim està pendent de ser anunciat, tot i que l’acord ja ha sigut tancat pel club i l’agent del jugador, Jorge Mendes, ja que Silva ha quedat lliure després de complir el seu contracte amb el Manchester City. L’arribada del lateral criat a la Masia obre la porta de sortida a Fran García, Ferland Mendy (que es troba lesionat amb un contratemps de llarga durada) i fins i tot s’escolten ofertes per Álvaro Carreras, que va arribar l’estiu passat del Benfica amb un traspàs de 50 milions.
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