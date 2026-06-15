Tilbe Senyurek revela la seva «millor qualitat»
La vigent campiona de l’Eurolliga amb el Fenerbahçe es mostra feliç d’haver escollit l’Spar Girona i es descriu com una jugadora «amb tir»
Tilbe Senyurek ha canviat el Fenerbahçe, vigent campió de l’Eurolliga i amb qui també va guanyar la del 2024, per l’Spar Girona atreta pel projecte del club gironí i els seus seguidors. «Estic molt emocionada i contenta d’unir-me al Girona, un equip que aquesta temporada ha arribat a les semifinals tant a la Lliga Femenina com a l’Eurolliga. He escollit el club perquè a la lliga espanyola hi ha molta qualitat i he sentit a parlar de l’afició i dels èxits que s’han aconseguit fins ara», va comentar en les seves primeres declaracions com a jugadora de l’Spar Girona.
La pivot turca va parlar molt bé dels gironins i gironines que animen l’equip de Roberto Íñiguez i va confessar que tenia ganes de jugar a Fontajau: «L’afició m’ha cridat l’atenció cada vegada que m’he hagut d’enfrontar al Girona i m’he imaginat com seria jugar a Fontajau. Estic impacient per conèixer-los i que Girona sigui casa».
Alhora, Senyurek va revelar quina és la seva «millor qualitat»: «És ser una jugadora alta (mesura 1,92 metres), que té tir. Soc molt ambiciosa, competitiva i tinc caràcter, faig tot el que pugui per l’equip a dins i a fora de la pista. Soc lluitadora, tiradora i m’agrada ser-hi sempre per l’equip», va dir la internacional amb Turquia.
Les seves intencions per a la temporada que ve són clares. «El nostre primer objectiu és classificar-nos per a l’Eurolliga i, com cada temporada, competir per la millor posició possible a la Lliga», va assegurar.
Subscriu-te per seguir llegint
- La dona de vermell en els Planeta
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Els cargols a la llauna amb secret de Can Barris
- Oriol Junqueras: «Hem de defensar Catalunya d’aquells que li volen mal, com Aliança Catalana»
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Un projecte de 500 milions d'euros vol crear a Blanes un gran parc de reciclatge industrial i fins a 600 llocs de treball
- La Festa Major de Palamós recupera les atraccions de fires que estaran a un nou emplaçament
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»