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Tilbe Senyurek revela la seva «millor qualitat»

La vigent campiona de l’Eurolliga amb el Fenerbahçe es mostra feliç d’haver escollit l’Spar Girona i es descriu com una jugadora «amb tir»

Senyurek va jugar tres temporades al Fenerbahçe.

Senyurek va jugar tres temporades al Fenerbahçe. / Fenerbahçe Opet

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Tilbe Senyurek ha canviat el Fenerbahçe, vigent campió de l’Eurolliga i amb qui també va guanyar la del 2024, per l’Spar Girona atreta pel projecte del club gironí i els seus seguidors. «Estic molt emocionada i contenta d’unir-me al Girona, un equip que aquesta temporada ha arribat a les semifinals tant a la Lliga Femenina com a l’Eurolliga. He escollit el club perquè a la lliga espanyola hi ha molta qualitat i he sentit a parlar de l’afició i dels èxits que s’han aconseguit fins ara», va comentar en les seves primeres declaracions com a jugadora de l’Spar Girona.

La pivot turca va parlar molt bé dels gironins i gironines que animen l’equip de Roberto Íñiguez i va confessar que tenia ganes de jugar a Fontajau: «L’afició m’ha cridat l’atenció cada vegada que m’he hagut d’enfrontar al Girona i m’he imaginat com seria jugar a Fontajau. Estic impacient per conèixer-los i que Girona sigui casa».

Alhora, Senyurek va revelar quina és la seva «millor qualitat»: «És ser una jugadora alta (mesura 1,92 metres), que té tir. Soc molt ambiciosa, competitiva i tinc caràcter, faig tot el que pugui per l’equip a dins i a fora de la pista. Soc lluitadora, tiradora i m’agrada ser-hi sempre per l’equip», va dir la internacional amb Turquia.

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Les seves intencions per a la temporada que ve són clares. «El nostre primer objectiu és classificar-nos per a l’Eurolliga i, com cada temporada, competir per la millor posició possible a la Lliga», va assegurar.

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