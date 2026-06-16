Un autogol forçat per Lukaku evita la derrota de Bèlgica
Ashour va avançar els faraons amb un gran xut que va sorprendre Courtois, però Hany va igualar al marcar en pròpia porteria en una acció amb l’ariet.
Raúl Paniagua
Les dues millors seleccions del grup G, probablement el menys atractiu del Mundial, van firmar taules en la seva estrena ahir a Seattle (1-1). Va ser un resultat just en un pols en el qual Egipte va marcar els dos gols contra Bèlgica: Ashour va sorprendre Courtois per avançar els faraons i el lateral Hany, en una pugna amb el gegant Lukaku, va batre el seu porter abans dels duels més assequibles contra l’Iran i Nova Zelanda.
A punt de complir els 35 anys, Kevin de Bruyne va ser el primer a donar senyals de vida amb un xut ajustat que va marxar fora. El centrecampista és un dels supervivents de la vella guàrdia que va portar els diables vermells al podi en el Mundial del 2018. El porter del Madrid, Tielemans i Meunier també van formar part de l’onze, mentre Lukaku va entrar després.
Teranyina africana
Poques notícies positives hi va haver de Bèlgica en un primer temps sense clarividència. Per a més desgràcia dels europeus, Ashour va avançar l’equip africà amb un gran xut amb la dreta (m. 19). Lluny de millorar després del gol, el combinat belga va seguir caient a la teranyina del seu rival, que ni tan sols va necessitar una gran versió de Salah per causar perill. Courtois sí que va estar encertat en dues ocasions més de Zico i Marmoush, mentre que Doku va enviar als núvols l’opció belga per igualar just abans del descans.
De Bruyne va acariciar l’empat amb una falta al pal, mentre el porter del Madrid va aparèixer de nou en un cop de cap. Bèlgica no tenia pólvora i el tècnic francès va recórrer a la Lukaku. La Bèstia no està en el seu millor moment de forma, però continua intimidant. No va necessitar ni tan sols tocar la pilota per aixecar els belgues en un servei de Meunier que Hany va enviar a la xarxa mentre intentava evitar la rematada del gegant del Nàpols, que feia només 22 segons que era sobre la gespa. L’egipci Hamza Abdelkarim, juvenil del Barça, va substituir Salah a un quart d’hora del final en un pols sense més gols.
- La dona de vermell en els Planeta
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Els cargols a la llauna amb secret de Can Barris
- Oriol Junqueras: «Hem de defensar Catalunya d’aquells que li volen mal, com Aliança Catalana»
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Un projecte de 500 milions d'euros vol crear a Blanes un gran parc de reciclatge industrial i fins a 600 llocs de treball
- La Festa Major de Palamós recupera les atraccions de fires que estaran a un nou emplaçament
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»