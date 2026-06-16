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Un autogol forçat per Lukaku evita la derrota de Bèlgica

Ashour va avançar els faraons amb un gran xut que va sorprendre Courtois, però Hany va igualar al marcar en pròpia porteria en una acció amb l’ariet.

Lukaku força el gol en pròpia porta de Hany, ahir a Seattle. | ALEX GRIMM / GETTY VIA AFP

Lukaku força el gol en pròpia porta de Hany, ahir a Seattle. | ALEX GRIMM / GETTY VIA AFP

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Raúl Paniagua

Les dues millors seleccions del grup G, probablement el menys atractiu del Mundial, van firmar taules en la seva estrena ahir a Seattle (1-1). Va ser un resultat just en un pols en el qual Egipte va marcar els dos gols contra Bèlgica: Ashour va sorprendre Courtois per avançar els faraons i el lateral Hany, en una pugna amb el gegant Lukaku, va batre el seu porter abans dels duels més assequibles contra l’Iran i Nova Zelanda.

A punt de complir els 35 anys, Kevin de Bruyne va ser el primer a donar senyals de vida amb un xut ajustat que va marxar fora. El centrecampista és un dels supervivents de la vella guàrdia que va portar els diables vermells al podi en el Mundial del 2018. El porter del Madrid, Tielemans i Meunier també van formar part de l’onze, mentre Lukaku va entrar després.

Teranyina africana

Poques notícies positives hi va haver de Bèlgica en un primer temps sense clarividència. Per a més desgràcia dels europeus, Ashour va avançar l’equip africà amb un gran xut amb la dreta (m. 19). Lluny de millorar després del gol, el combinat belga va seguir caient a la teranyina del seu rival, que ni tan sols va necessitar una gran versió de Salah per causar perill. Courtois sí que va estar encertat en dues ocasions més de Zico i Marmoush, mentre que Doku va enviar als núvols l’opció belga per igualar just abans del descans.

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De Bruyne va acariciar l’empat amb una falta al pal, mentre el porter del Madrid va aparèixer de nou en un cop de cap. Bèlgica no tenia pólvora i el tècnic francès va recórrer a la Lukaku. La Bèstia no està en el seu millor moment de forma, però continua intimidant. No va necessitar ni tan sols tocar la pilota per aixecar els belgues en un servei de Meunier que Hany va enviar a la xarxa mentre intentava evitar la rematada del gegant del Nàpols, que feia només 22 segons que era sobre la gespa. L’egipci Hamza Abdelkarim, juvenil del Barça, va substituir Salah a un quart d’hora del final en un pols sense més gols.

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