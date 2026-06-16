Espanya arrenca verda el Mundial
Els de De la Fuente no van ser capaços de superar un rival, Cap Verd, amb més ofici que nom i amb un porter, Vozinha, que va ser el gran protagonista amb parades de mèrit contra una selecció espanyola espessa i feixuga.
Fermín de la Calle
Fiasco, fracàs, ensopegada, decepció... L’empat d’Espanya contra Cap Verd desinfla el suflé d’una selecció cridada a lluitar pel títol, un equip al qual li va faltar més enginy que paciència davant d’un rival que va celebrar una jornada històrica, la del seu debut en un Mundial, amb una igualada tan soferta com justa.
La inexorable realitat va confirmar que ni Espanya era per a tant ni Cap Verd per a tan poc com alguns apuntaven. Malgrat aquest empat, els de De la Fuente mantenen intactes les opcions de passar com a líders de grup i evitar un hipotètic encreuament amb l’Argentina als setzens. Espanya va confirmar que està verda contra un rival organitzat i un porter beneït que serà proclamat heroi nacional al seu país aquest 15 de juny. En el bàndol espanyol, per contra, es confirma que hi ha massa futbolistes en rodatge (Rodri, Fabián, Lamine o Nico) i que sense extrems no hi ha paradís.
Espanya s’estrenava al Mundial contra un rival amb menys nom que futbol: Cap Verd. Una selecció que, tot i això, venia de guanyar Sèrbia i deixar a la cuneta el Camerun. El debut exigia paciència i dinamisme per trobar espais dins l’espessa defensa capverdiana. De la Fuente va endevinar el plantejament numantí dels africans i va incloure Gavi en l’onze en comptes de Baena. El blaugrana i el seu company Ferran es despenjaven per associar-se per dins i Cucurella, que estrenava la condició de madridista, i Marcos Llorente netejaven els carrils trepitjant la calç.
Vozinha, protagonista
Quan el jordà Makhadmeh va assenyalar la pausa d’hidratació era evident que Cap Verd estava més a prop de l’ordre solidari del Getafe que no pas de la il·lusionant extravagància de Curaçao. Liderats per Pico López, un central nascut a Irlanda que va ser reclutat a través de LinkedIn, els illencs es defensaven mentre degotaven els minuts. Ferran i Gavi no aportaven desequilibri per fora ni per dins, Oyarzabal no apareixia i el ritme que imposaven Rodri, Fabián i Pedri no trencava el tedi.
Espanya va trobar una fissura a l’esquerra, on Cucurella va guanyar l’esquena de la defensa rival en diverses ocasions. En una, després d’una passada de Rodri, va servir al mig per a Ferran, a qui l’estirada del veterà Vozinha va incomodar prou per errar un gol cantat que va acabar tocant el travesser. El porter, de 40 anys, va tornar a salvar els seus en una arribada per l’esquerra que va rematar de nou Ferran. I abans del descans Vozinha va aparèixer per tercera vegada per evitar el gol espanyol amb una estirada a rematada de Laporte. Els de De la Fuente havien apujat l’agressivitat dels atacs en el tram final del primer període, però el porter capverdià mantenia els seus en el partit.
Bubista, el seleccionador africà, introduïa un triple canvi per recarregar el dipòsit del seu voluntariós equip. Ordenats en la defensa i polits en la sortida. De la Fuente demorava l’entrada al camp de Lamine i Nico, cosa que convida a pensar que no volia córrer riscos i que no estan tan frescos com es presumia. Corrien els minuts i Vozinha continuava sent amo i senyor de la seva àrea. Al minut 70 van aparèixer Lamine i Merino i l’ambient de l’estadi es va encendre. La sortida del blaugrana va fer despertar una grada que feia la migdiada davant la intranscendència del setge espanyol.
Setge intranscendent
El rellotge corria en contra d’Espanya i Cap Verd aguantava heroicament les escomeses des del balcó de la seva àrea. Olmo va entrar a 10 minuts del final per un Ferran erràtic que va desaprofitar dues ocasions clares. De la Fuente acumulava arribadors sense èxit, perquè el domini no acabava de traduir-se en oportunitats de gol. I quan el col·legiat va assenyalar el final, Cap Verd va celebrar l’empat en gran i Espanya va arrufar el nas. Diumenge toca l’Aràbia Saudita...
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