L’Argentina de Messi inicia el repte de tornar a guanyar
L’‘albiceleste’ s’enfronta dimecres a la matinada a Algèria. L’exblaugrana complirà el 24 de juny 39 anys i arriba al torneig recuperat físicament.
Abel Gilbert
L’Argentina defensa aquesta pròxima matinada (3.00 h) el seu títol davant Algèria a l’Arrowhead Stadium de Kansas City. Uns 30.000 seguidors van decidir acompanyar l’equip. Molts viuen als Estats Units i una bona part va decidir endeutar-se amb la il·lusió que es repeteixi la gesta futbolística del 2022.
A Buenos Aires i altres províncies d’aquest país encara no es palpita l’emoció ni el nerviosisme de campionats previs. En les últimes hores tot just s’han disparat les vendes de la samarreta celeste i blanca. El "grito de corazón" per l’Argentina i Leo Messi se sosté en productes tèxtils d’importació. La indústria local ha caigut un 10%. Amb el pas dels partits i la sort de l’equip se sabrà si el furor de tornejos previs és igualat o fins i tot superat, i si el malestar per la crisi troba un parèntesi mentre el futbol magnetitzi les mirades.
De moment, milions d’argentins esperaran el debut d’un equip que compta amb 17 dels 26 jugadors que es van consagrar a Qatar, entre ells, el porter Emiliano Dibu Martínez, el defensor Cuti Romero, i els golejadors Julián Álvarez i Lautaro Martínez. Però la principal expectativa se centra una vegada més en Messi. L’exastre del Barcelona complirà 39 anys el 24 de juny, dos dies després del segon partit davant Àustria. Segons la premsa local, l’actual estrella de l’Inter de Miami ha treballat molt en cada entrenament per recuperar-se de la petita lesió muscular que va patir setmanes enrere. Els 21 minuts que va disputar davant Islàndia en un partit amistós previ al debut han mostrat que la Pulga no mostra indicis d’una molèstia que pogués limitar-lo.
Messi jugarà davant Algèria el seu partit 200 amb la samarreta argentina. A ningú li passa inadvertit que ja no és aquell jugador vertiginós i impredictible. Tampoc el fet que és més savi i que l’equip sap com contenir-lo i aprofitar-lo.
"Per a mi [l’Argentina] continua sent la favorita, realment Scaloni està fent una molt bona feina", va opinar Mario Kempes, figura indiscutida de la selecció que va guanyar el Mundial del 1978.
Confiança algeriana
Algèria espera confiada els campions, després de dues absències consecutives en cites mundialistes. En el Mundial d’Espanya 82 van derrotar l’Alemanya Federal de Rummenigge. Un "acord" controvertit entre els alemanys i Àustria en l’última jornada, que van acomodar el resultat que millor els convenia perquè van jugar després, va deixar fora l’equip del nord d’Àfrica. A Algèria la dirigeix el bosnià Vladímir Petkovic, que va ser l’entrenador de Scaloni quan era jugador del Lazio d’Itàlia, el 2012. Els seus jugadors, molts de provats en el futbol europeu, confien en la capacitat d’amargar el debut a una de les seleccions favorites.
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