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L'Spar Girona fa oficial la marxa de Coulibaly

L'MVP de la Lliga Femenina podria jugar al València Basket el curs que ve

Coulibaly intenta superar la defensa de Carrera (València) a Fontajau

Coulibaly intenta superar la defensa de Carrera (València) a Fontajau / David Aparicio

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Les probabilitats que passés eren molt altes, com va explicar el director esportiu Pere Puig en la valoració de final de curs. L'Spar Girona ha fet oficial aquest migdia la marxa de l'MVP de la Lliga Femenina. "Mariam Coulibaly no formarà part de la plantilla de l'Spar Girona la propera temporada", ha informat el club gironí a través d'un comunicat en el qual expressa "el nostre més sincer agraïment pel seu compromís, la seva entrega i la seva professionalitat al llarg de la temporada en què ha format part del projecte. Fontajau és i serà sempre casa teva".

La pivot de Mali és el desig de diversos equips i ha tingut diverses ofertes contra les quals l'Spar Girona no ha pogut competir. La més interessant seria d'un rival de la Lliga Femenina i és que Coulibaly es troba en negociacions amb el València Basket per jugar al Roig Arena la temporada vinent.

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