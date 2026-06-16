Topuria s’estavella a la Casa Blanca després d’una batalla sagnant
El lluitador nord-americà Justin Gaethje es va imposar a ‘El Matador’ als jardins de l’edifici presidencial sota l’atenta mirada de Donald Trump en el seu 80è aniversari.
Begoña González
Quan Dana White, CEO de la UFC, va accedir a regalar al president nord-americà Donald Trump una vetllada a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari, probablement ho va fer pensant a oferir-li el millor espectacle possible. En aquesta idealització, el nom d’Ilia Topuria no podia faltar. Amb un historial de lluites fins aleshores impol·lut (17-1) i dos cinturons en poc més d’un any, semblava que no hi havia qui pogués guanyar l’hispà, no obstant, un altre dels noms propis de la companyia, Justin Gaethje (28-5), es presentava decidit a ser millor en el seu tercer intent de regnar la categoria. Després de la lluita més llarga i sagnant dels últims temps per a l’alacantí, Gaethje va complir el seu somni americà i va arrabassar el títol del pes lleuger de la UFC a El Matador.
Convertit en una mena de batalla per la dignitat dels EUA, el Freedom 250, no es va parar ni sota amenaça de pluja. Blau, vermell i blanc, tot el que envoltava l’octàgon retia homenatge als 250 anys de la Declaració d’Independència dels EUA, que va tenir lloc el 1776. I en aquest context tan patriota, el lluitador de Denver (Colorado) va acabar amb la ratxa de Topuria davant els jardins de la Casa Blanca gairebé un any després de la seva última actuació.
Una veritable guerra
Per a aquesta històrica vetllada, els vestidors es van improvisar en estances de l’edifici presidencial i els lluitadors feien la seva entrada des del mític Despatx Oval, sortint al balcó de Truman davant 5.000 convidats il·lustres. Més enllà dels jardins, al parc Ellipse, entre 50.000 i 100.000 persones van seguir la vetllada a través de dues pantalles gegants.
Des del primer moment, va entrar Gaethje enèrgic i Topuria va optar per tirar cap endavant, tant que en tot just uns segons d’assalt ja va aparèixer marcat. Tirava més cops i més precisos el nord-americà i va connectar alguna puntada de peu demolidora. Tot i així, Topuria mostrava aplom però no era suficient per acovardir Gaethje. Ja tallat a la cella dreta des del segon minut de combat, Topuria no va deixar d’assumir riscos entrant en la distància curta del seu oponent, 10 centímetres més alt que ell.
Gaethje va connectar una dreta potent que va impactar de ple en la mandíbula de Topuria i aquest, a tall de rèplica, es va llançar al tiroteig per acabar el primer round embardissats en una pluja de cops al cos. "Li has guanyat l’assalt. Ho estàs fent tot bé", li deia el seu germà Alexandre. Mai s’havia vist així de marcada la cara d’Ilia Topuria, i menys contraposada a l’imponent rostre del seu oponent, però és que el primer assalt va ser una autèntica guerra. Gaethje va abaixar una mica la intensitat en el segon, optant per menys cops però amb més punteria i mal. El segon assalt el va acabar Topuria capturant el nord-americà en un triangle invers.
S’estava allargant massa el combat per al que Topuria sol tenir acostumat al seu públic, i la dreta de Gaethje va tornar a posar-lo en un compromís també en el tercer assalt. L’ull esquerre era ara el que estava rebent la pitjor part d’aquesta batalla. Gaethje tenia Topuria molt debilitat a la lona, i tot i que va aconseguir escapolir-se, començava a pintar molt malament la baralla per a l’alacantí, molt més macat que Gaethje, que va connectar un tremend high kick sobre la botzina del tercer temps.
Cop rere cop, Topuria va anar perdent la seva aura i va ser finalment el seu germà Alexandre qui va demanar aturar el combat. "Guanyar a la Casa Blanca seria complir el meu somni americà", va avisar Gaethje abans de la contesa. Dit i fet, el nord-americà es va alçar a dalt de tot amb aquesta aguerrida actuació davant centenars de milers de compatriotes i sota l’atenta mirada de Trump. Topuria, mentrestant, va acabar a l’hospital. Pateix "ferides orbitals" als ulls, per la qual cosa la recuperació serà llarga. Tardarà almenys un semestre a tornar al ring.
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