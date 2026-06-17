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Badosa es desfà en llàgrimes després de superar Gauff a Berlín: «Estic molt emocionada, per fi em vaig veure a mi mateixa»

La tenista espanyola, castigada l’últim any per les lesions, aconsegueix una meritòria remuntada davant l’estatunidenca per arribar als quarts de final d’un torneig WTA per primera vegada el 2026

Berlin (Germany), 17/06/2026.- Paula Badosa of Spain reacts after winning against Coco Gauff of the US in Round of 16 match against at the WTA 500 Berlin Open tennis tournament at Steffi Graf Stadium, in Berlin, Germany, 17 June 2026 (Tenis, Alemania, España) EFE/EPA/FILIP SINGER

Berlin (Germany), 17/06/2026.- Paula Badosa of Spain reacts after winning against Coco Gauff of the US in Round of 16 match against at the WTA 500 Berlin Open tennis tournament at Steffi Graf Stadium, in Berlin, Germany, 17 June 2026 (Tenis, Alemania, España) EFE/EPA/FILIP SINGER / FILIP SINGER / EFE

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Raúl Paniagua

Són només dos partits, però Paula Badosa comença a veure la llum després d’un carrusel de lesions que l’han portat a ocupar el lloc 142 del rànquing femení. Amb aquest panorama no li queda més remei que aprofitar les invitacions dels tornejos, com ha passat amb l’organització de Berlín.

En aquest mateix torneig es va trencar fa just un any contra la xinesa Xinyu Wang, que la superava per 6-1 quan es va retirar per una lesió una setmana abans de Wimbledon. Allà va començar un calvari que s’ha allargat massa temps.

Aquest dimecres va signar una victòria de mèrit davant l’estatunidenca Coco Gauff després d’una magnífica remuntada (1-6, 6-3, 6-2), cosa que li va donar el pas als quarts de final d’un torneig WTA per primera vegada el 2026. A la primera ronda va superar la neerlandesa Suzan Lamens (6-3 i 6-2).

«Estimo aquest esport»

Entrevistada per l’extennista Andrea Petkovic després del triomf contra Gauff, Badosa no va poder reprimir les llàgrimes. «Com poden veure, estic molt emocionada. Ha estat molt dur. Fa un any em vaig lesionar aquí. Des d’aleshores no he pogut jugar amb regularitat. He passat per moltes dificultats, tant en l’àmbit professional com personal», va explicar la tenista catalana nascuda a Nova York.

«Tornar a jugar a aquest nivell significa molt per a mi. Sé que només són un parell de partits, però el més important és el nivell que vaig mostrar contra Coco. Va començar increïblement bé i jo vaig continuar creient. Crec que avui per fi em vaig veure a mi mateixa a la pista. Estimo aquest esport, per això sempre torno», va afegir Badosa.

Davant una top-10

En els seus últims compromisos, la tenista espanyola havia caigut a la primera ronda dels tornejos de Linz, Stuttgart i Madrid, en terra, i Bolduque, en herba. A Berlín va signar aquest dimarts el seu triomf més important des de l’Open d’Austràlia del 2025, quan va arribar a semifinals.

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Es tracta també de la seva primera victòria de la temporada davant una top-10, un èxit que semblava impossible després del 6-1 encaixat en el primer set. Badosa no es va enfonsar mai i va acabar enduent-se la victòria en una hora i 37 minuts. La seva pròxima rival serà la vencedora del duel d’aquest dijous entre la txeca Linda Noskova i la francesa Diane Perry.

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