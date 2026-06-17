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Fins al 2028

El Barça fa oficial la renovació de Pere Romeu

L’entrenador de l’equip femení ocuparà la banqueta blaugrana fins al 2028

Pere Romeu, a un entrenament del FC Barcelona.

Pere Romeu, a un entrenament del FC Barcelona. / ODD ANDERSEN / AFP

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Laia Bonals

Acord definitiu i anunci oficial. Tal com va avançar EL PERIÓDICO fa una setmana, Pere Romeu continuarà sent l’entrenador del Barça les pròximes 2 temporades després de l’acord a què ha arribat amb l’entitat blaugrana. El tècnic català podrà seguir al capdavant del projecte amb el qual ha aconseguit aquesta temporada aixecar els 4 títols: Champions, Lliga, Copa de la Reina i Supercopa d’Espanya. L’entrenador, que firma nou contracte fins al 30 de juny del 2028, tindrà en els pròxims dies l’acte oficial de la firma, que tindrà lloc al despatx del president del Club i, posteriorment, l’entrenador atendrà els mitjans de comunicació.

El projecte continua i era una peça clau. «Pel que fa al meu cas, aquests dies ens asseurem a parlar, però, en principi, no hi haurà inconvenient per poder renovar i l’acord està previst per a dues temporades», va dir després de l’últim partit de la temporada al camp del Madrid CFF. Dit i fet. Tot i que s’ha demorant unes setmanes, l’acord s’ha tancat aquest dijous. Romeu, que va ser designat entrenador del Barça femení el juliol del 2024, renova el seu compromís amb el Barça després de guanyar-ho tot.

Irrupció i domini

Després de passar pel futbol base del CP Sarrià i de L'Hospitalet, Romeu va formar part del futbol base masculí del 2017 al 2020, en què va començar amb el prebenjamí i va acabar amb el Cadet A, en què va entrenar, entre d’altres, l’actual jugador del primer equip masculí Gavi. El 2020 se’n va anar com a entrenador assistent del Viitorul Constanta de Romania i l’estiu del 2021 va aterrar al cos tècnic del Barça Femenino. En tres temporades com a entrenador ajudant de Giráldez, Romeu va ser una peça fonamental en l’anàlisi tècnica i la preparació dels partits. En la seva primera campanya com a entrenador del primer equip, Romeu va firmar el triplet domèstic: Lliga, Copa de la Reina i Supercopa d’Espanya. A més, el conjunt dirigit per ell va arribar fins a la final de la UEFA Women’s Champions League, en la qual va caure de manera ajustada davant l’Arsenal.

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Ara, el 2026, es va treure l’espina. A Oslo va dirigir l’equip cap a la seva quarta Champions i va tancar així una temporada perfecta. Setmanes després ha confirmat la seva continuïtat a la banqueta blaugrana per a les pròximes dues temporades, amb un altre gran repte entre mans: liderar el canvi generacional al vestidor, a més de mantenir l’aposta per La Masia.

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