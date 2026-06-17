FUTBOL
El Reial Madrid presenta a la UEFA un dossier que denunciat el cas Negreira i demana una sanció per al Barcelona
El club blanc informa sobre «l’existència de pagaments prolongats en el temps, opacs i mancats de qualsevol justificació verificable, realitzats pel FC Barcelona»
Fermín de la Calle
El Reial Madrid ha fet públic un comunicat en el qual informa que, «en relació amb el denominat cas Negreira», ha presentat davant la UEFA un escrit dirigit als seus òrgans disciplinaris. En aquest escrit, el club ha posat en coneixement de la UEFA l’existència d’evidències rellevants que reforcen de manera concloent els indicis ja coneguts des de l’inici sobre l’existència de pagaments prolongats en el temps, opacs i mancats de qualsevol justificació verificable, realitzats pel FC Barcelona a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Reial Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira, a través de diferents estructures societàries».
«Risc sistèmic»
En el dossier que ha entregat a la UEFA, el club blanc «remarca que aquests fets configuren, des de la perspectiva del dret disciplinari esportiu, un risc sistèmic de màxima gravetat per a la integritat de les competicions, a l’evidenciar l’existència d’una estructura d’influència indeguda sobre l’estament arbitral, incompatible amb els principis essencials d’igualtat competitiva, neutralitat, imparcialitat i imprevisibilitat del resultat esportiu».
A més, «el Reial Madrid ha instat la represa immediata de l’expedient disciplinari incoat al seu dia per la UEFA, i considera inacceptable que aquesta situació s’hagi prolongat en el temps, ja que la seva persistència compromet seriosament la credibilitat del futbol, de les seves institucions i dels seus dirigents, per la qual cosa exigeix una resposta ferma, exemplar i immediata en l’àmbit esportiu, independent de l’esdevenir dels procediments judicials en curs».
Finalment, el conjunt blanc «sol·licita a la UEFA que, en l’exercici de la seva competència pròpia, autònoma i independent, adopti les mesures disciplinàries i restauradores que resultin procedents a fi de garantir la integritat, la transparència i el correcte funcionament de les competicions, sense que això suposi, en cap cas, substituir la funció dels òrgans jurisdiccionals de l’Estat ni anticipar una qualificació penal dels fets. En aquest sentit, el Reial Madrid, personat en el procediment penal en curs com a acusació particular, exercirà, tal com està fent des del seu inici, les accions que corresponguin en cada moment processal». I conclou «reafirmant el compromís amb la defensa dels valors essencials de l’esport i que continuarà impulsant les actuacions que siguin necessàries per garantir que fets d’aquesta naturalesa no quedin impunes».
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