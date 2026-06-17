Cristiano lidera el Portugal més ambiciós de la història
Fermín de la Calle
Portugal aterra amb Cristiano com a mascaró de proa i una legió d’excel·lents futbolistes liderats Vitinha i Joao Neves, a qui se sumen Bernardo Silva, Bruno Fernandes, el lateral Nuno Mendes… El castellà Roberto Martínez disposa d’una de les plantilles amb més profunditat i qualitat del torneig. Vigents campions de la Nations League, després de derrotar Espanya en els penals a Múnic, els lusitans apareixen molt amunt a les quinieles.
De rècord en rècord
Per sobre de tots emergeix Cristiano que, com Lionel Messi, afrontarà el seu sisè mundial (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 i 2026). Cap futbolista n’haurà jugat tants. El lusità pot convertir-se en el primer futbolista que marca en sis edicions diferents. Cristiano suma vuit gols en cinc Mundials i està a només un d’igualar Eusebio, el mite del futbol portuguès. Ronaldo, que acumula 227 internacionalitats i 144 gols, persegueix els 1.000 gols en la seva carrera, es troba a 26 gols d’aquesta xifra. El davanter ha anotat 974 gols que reparteix entre la selecció (144), l’Sporting de Portugal (5), el Reial Madrid (451), el Manchester United (145), la Juventus (101) i l’Al-Nassr (127).
Portugal s’enfronta al Congo, una selecció tan física com caòtica en tàctica que torna a un Mundial 52 anys després. A les seves files apareixen el bètic Bakambú, l’excadista Bongonda, el periquito Charles Pickel o el castellonista Cipenga.
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