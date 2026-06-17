La gran lliçó de Rivaldo i Saviola prèvia a l’ascens del Santjoanenc
Pol Tarrenchs, ex del Figueres que acaba de pujar amb el conjunt garrotxí, va viure una experiència única a la Xina amb les llegendes del Barça abans d’aconseguir la gesta amb els d’Hèctor Simón
Arriba un moment en la vida que s’ha de decidir. No es pot fer tot i cal tenir prioritats. Pol Tarrenchs (Bescanó, 1997) va tenir-ho claríssim. Havia de posar fi a la seva trajectòria a Tercera Divisió si volia iniciar la carrera cap al futbol d’elit des de fora del terreny de joc. L’excapità del Figueres, amb passat al Palamós, Llagostera, Damm i Girona, és el fundador i director de Prem Talent, una empresa dedicada a la captació i gestió de talents esportius, així com de la gestió esportiva i organització d’esdeveniments, i ho compagina amb la feina de director esportiu del Banyoles. El camp, però, no l’ha deixat del tot i recentment ha aconseguit l’ascens a Segona Catalana amb el Santjoanenc que dirigeix el llançanenc Hèctor Simón.
«És la meva primera temporada a Sant Joan i la veritat és que m’he trobat un club i un poble molt units, amb un vestidor de jugadors de tota la vida que tenen el somni d’anar pujant de categories junts. Em feia molta il·lusió lluitar per l’ascens, però he palpat des del primer dia que era una cosa que buscaven i em fa molt feliç haver-ho aconseguit», explica Tarrenchs. El defensa es va deixar engrescar per Simón, a qui coneixia de l’etapa al Figueres malgrat que al club blanc-i-blau no l’havia arribat a entrenar mai: «La feina i l’exigència del dia a dia, sobretot en l’àmbit laboral, em van fer deixar-ho a mitges perquè com més alta és la categoria més difícil és portar-ho tot. Vaig decidir ‘fer un pas enrere’ per poder seguir jugant i portar-ho tot al dia. A Sant Joan hi tinc gent coneguda i l’entrenador em volia. Quan jo era director esportiu del futbol base del Figueres, l’Hèctor hi tenia el seu fill i vam coincidir. El coneixia com a pare, no tant com a entrenador».
Jugar a Sant Joan les Fonts li ha permès a en Pol continuar creixent en el món del futbol. «Quan miro enrere, veig molts anys a Tercera Divisió i també algun a Segona B. Evidentment, això fa que sempre tinguis ganes de més. Si soc sincer, però, arriba una edat en la qual s’ha de ser realista i coherent. No m’anava a guanyar la vida com a futbolista, però potser si que ho podia fer com a entrenador o director esportiu. Havia de prioritzar i apostar-hi. Ara tinc una nova carrera. No he renunciat al somni, sinó que ha fet una mica de metamorfosi», expressa.
La seva formació com a tècnic és àmplia. «Els últims anys he viatjat molt. He estat a Anglaterra, a Xipre amb el Pafos... A diferents llocs i clubs, coneixent també els planters de Catalunya i podent estar a prop del Barça, entre d’altres, per saber com treballen. M’estic traient l’últim títol d’entrenador que em falta, mentre em formo i treballo en aquest sentit», diu.
L’última lliçó abans de l’ascens
Tarrenchs està aprenent dels millors. Fa poc va viure una experiència única a la Xina al costat de Rivaldo i Saviola. Les llegendes del Barça li van ensenyar l’última lliçó abans de l’ascens amb el Santjoanenc. «Vam passar uns dies a la Xina en un context on el govern xinès vol apostar pel creixement del futbol al seu país i nosaltres, com a jugadors i entrenadors catalans, estem a l’avantguarda a nivell formatiu. Tothom ens mira. Un dels projectes va ser aquest i va constar en jugar uns quants partits amb estrelles del Barça com ho són Rivaldo i Saviola, anàvem junts a l’equip, contra conjunts locals de la Xina (Yongzhou i Xiantang). Va tenir un impacte important culturalment. És el que es busca, que de mica en mica el futbol vagi tenint un lloc entre el jovent i surtin jugadors xinesos. Va ser increïble conviure 24 hores amb ells durant diversos dies. Els vaig poder conèixer i compartir moments, àpats, etc. Evidentment, tenen una edat (Rivaldo té 54 anys i Saviola, 44), però quan tenien la pilota als peus es notava que parlen un altre idioma. El nivell, el cap que tenen, com funcionen i tot el que fan no es perd. Es cuiden molt. Tècnicament, sobretot, i la presa de decisions era espectacular. Va ser un honor, per mi i per tots els companys que hi vam anar. Ho recordarem per sempre més», assegura.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Els Mossos traslladaran de Girona a Salt la seu regional de les comarques gironines
- Irregularitats detectades per una auditoria a Pont de Molins: la compra d'una bici elèctrica, un cotxet o 7.700 euros en un restaurant
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»