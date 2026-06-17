Mundial 2026
Amb un 'hat trick' de Messi, Argentina va tenir una nit somiada en debutar contra Algèria (3-0)
L’equip dirigit per Lionel Scaloni va ser el gran dominador davant d’un rival que no li va presentar gaires dificultats
Abel Gilbert
Argentina va tenir un debut perfecte que alimenta les seves il·lusions de protagonisme al Mundial 2026. Va guanyar de manera inapel·lable per tres gols a Algèria en el seu primer partit al Grup J (3-0). Tres gols. Tres de Leo Messi. Amb el seu primer hat trick va igualar en la nit de Kansas City el màxim golejador en aquest tipus de certàmens, l’alemany Miroslav Klose, amb 16 dianes. Però a Leo encara li queda un torneig per davant per ampliar la seva llegenda. «Capità etern», va titular el diari La Nación. «Enorme», va dir Clarín. «Show de Messi», va destacar Infobae.
Després de les derrotes de Paraguay i Ecuador en les seves presentacions inaugurals, i els tebis empats de Brasil i Uruguay, la selecció argentina va protagonitzar la primera victòria d’un conjunt sud-americà als EUA. Dos gols anul·lats en set minuts van oferir la promesa d’un partit vertiginós. Un a Messi, als quatre minuts, i un altre a Tarifas Chaibi, tres minuts més tard, tots dos per posició avançada. La Pulga va mostrar d’entrada la seva voracitat i no va trigar a trobar la revenja.
Això va passar als 16 minuts. De Paul va trobar l’espai per habilitar Messi a 30 metres de la porteria. Els rivals l’havien descuidat i això es paga car. El capità argentí va avançar cap a la seva meta. Quan va veure el forat a la porteria va disparar, des de fora de l’àrea, fidel al seu estil letal. A l’escaire esquerre. Impossible per a Zidane malgrat la seva estirada. La Pulga estava destinat al protagonisme, als 38 anys, va anotar la seva diana 118 amb Argentina i la 912 de la seva carrera. El conjunt que dirigeix Lionel Scaloni, temps enrere jugador del Lazio al servei de l’entrenador algerià, Vladimir Petkovic, era superior al seu rival. El porter Emiliano Dibu Martínez va ser tot just un espectador del que passava al terreny de joc. Tanmateix, no va poder ampliar les diferències en la primera etapa.
En la segona etapa, Argentina va intentar ampliar l’avantatge en dues oportunitats. Primer Messi, una altra vegada des de fora de l’àrea, als cinc minuts, però el xut amb l’esquerra se’n va anar per sobre del travesser. Tres minuts després, Zidane va evitar que Lautaro Martínez cridés el seu primer gol després de ser habilitat per La Pulga. Els campions del món a Qatar controlaven la pilota gràcies al treball infatigable d’Enzo Fernández, Rodrigo de Paul i Alexis Mac Allister.
Esperaven amb paciència una distracció d’una Algèria necessitada de l’empat. Scaloni va decidir que Nahuel Molina, Julián Álvarez i Nico González reemplacessin Gonzalo Montiel, el Toro Martínez i Thiago Almada per guanyar contundència en el contraatac. I així va arribar el segon gol, a la meitat de l’hora de partit. No podia ser cap altre que Messi. Zidane no va poder retenir la pilota després del xut de Mac Allister. I allà hi havia l’exjugador del Barcelona per aprofitar el rebot i cantar el seu doblet. Sense brillar, Messi va mostrar un altre dels seus rostres: el de golejador insaciable que mai desaprofita una oportunitat.
El partit va tenir dues pauses previstes per a la hidratació dels jugadors. El clima ho reclamava. La set dels protagonistes, també. Els parèntesis van acabar beneficiant Argentina perquè van tallar les iniciatives dels nord-africans en els moments en què intentaven escurçar distàncies. En reprendre’s el partit, Messi va acabar sentenciant-lo. Contraatac per l’esquerra. González es va escapar de la seva marca, va veure La Pulga al centre de l’àrea. Només va haver d’acomodar-se i col·locar la pilota en un racó impossible per a Zidane. «Messi, Messi», van començar a cridar minuts més tard, com solia fer-se al Camp Nou, quan el capità va estar a punt de tornar a marcar.
Això va acabar passant al minut 31 del segon temps. El hat-trick es va fer realitat. Debut esplendorós, marcat no només pel seu potencial ofensiu sinó per l’esforç que va fer als 38 anys per ajudar els seus companys. Se’n va anar aclamat pels presents. A les graderies, milers d’argentins van esclatar d’alegria. Leo va tenir l’arrencada somiada i fa somiar els seus companys i tot un país.
Primeres repercussions
«Algèria juga bé, els jugadors van fer una feina enorme. Sempre el primer partit és complicat. Guanyar ens dona tranquil·litat per al que ve. ¿Messi? ¿Què puc dir? Fa vint anys que ho ve fent», va dir Scaloni.
«Era el que esperàvem. Sabem com n’és d’important començar guanyant. No cal subestimar el rival. Són molt bons. Vam patir una mica, però tenim Leo, que és increïble. Ja no hi ha paraules per descriure’l. Si algú pensava que aquest equip seria millor sense Messi, va quedar demostrat que podem jugar perquè ell brilli», va dir Mac Allister. «Tenim el Deu. És un animal. Em fa feliç perquè sé que ho està gaudint. Tothom coneix la seva mentalitat. El veig content i això s’encomana dins del grup», va assenyalar De Paul.
Dilluns vinent, contra Austria, a Dallas, tornarà a posar a prova la consistència dels seus anhels de repetir la gesta del 2022.
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