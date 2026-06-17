L’Iran, xiulets i protesta: "Som la selecció més oprimida del Mundial"
El combinat iranià continua patint restriccions de mobilitat i Infantino es presenta al vestidor.
MAX PÉREZ
La selecció de l’Iran no es pot allunyar de la polèmica. En el seu debut dimarts a la matinada a Los Angeles contra Nova Zelanda es van veure banderes del Lleó i el Sol a l’estadi, ensenya persa prèvia a la revolució i vetada per la FIFA en aquesta Copa del Món. En el torn de l’himne de l’Iran, les esbroncades i xiulets barrejats amb alguns aplaudiments es van apoderar del so de l’estadi, en símbol de protesta o aprovació del règim dels aiatol·làs per part de la diàspora a Los Angeles. Enmig de tot el caos, els jugadors iranians van aconseguir treure un valuós empat contra Nova Zelanda (2-2).
Després del partit, el president de la FIFA, Gianni Infanino, es va presentar al vestidor del conjunt asiàtic. Infantino va elogiar l’esforç dels jugadors malgrat els obstacles logístics soferts. Amir Ghalenoei, el seleccionador iranià, va criticar que els obliguessin a tornar a Tijuana (Mèxic) "immediatament". "Ni tan sols ens van donar temps per recuperar-nos després del partit d’avui". El seleccionador iranià va censurar igualment l’absència dels representants de la federació del seu país. "El nostre equip és el més oprimit de tot el Mundial". A més, la federació iraniana va denunciar que el visat per entrar als EUA del jugador Mehdi Torabi havia expirat després d’una entrada en territori nord-americà i l’ha de renovar per al següent partit del 21 de juny contra Bèlgica.
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