L'Spar fitxa Madison Conner per a la pròxima temporada
La nord-americana arriba del CAB Estepona després de fer 14,7 punts de mitjana i es converteix en la quarta incorporació del nou projecte
L’Spar Girona continua definint la plantilla per a la temporada 2026-27 amb la incorporació de Madison Conner, escorta nord-americana de 22 anys i 1,80 metres d’alçada que arriba procedent de l’Ingeniería Ambiental CAB Estepona, on s’ha consolidat com una de les grans referents ofensives de la competició. Conner ha defensat la samarreta del conjunt andalús —un dels equips revelació del curs— de forma excel·lent, disputant un total de 29 partits.
En aquesta darrera campanya, ha signat uns grans registres amb una mitjana de 14,7 punts (amb un 47,4% en tirs de dos i un destacat 40,7% en triples) i 11,5 de valoració per enfrontament. A més, l'escorta té el rècord absolut de triples en un sol partit de la LF Endesa, anotant 12 triples de 19 intents a la pista de l’Spar Gran Canaria. Abans de fer el salt a Europa, l'escorta es va formar a la NCAA dels Estats Units: primer amb la Universitat d'Arizona (2021-2023) i posteriorment amb TCU (2023-2025), on va explotar ofensivament registrant 19,2 punts en el seu penúltim any i 14,4 en l'últim, curs en què va ser inclosa en el First-Team All-Big 12. El 14 d'abril de 2025, va ser seleccionada en la posició 34 del draft de la WNBA per les Seattle Storm.
Amb la seva arribada, l’Spar Girona suma un perfil exterior amb una gran capacitat anotadora. Madison Conner es converteix en la quarta incorporació del nou projecte esportiu del club, després dels fitxatges ja anunciats d'Iyana Martín, Juana Camilión i Tilbe Şenyürek.
El director esportiu de l’Spar Girona, Pere Puig, ha destacat el potencial ofensiu de la nova incorporació. «Molt contents d’anunciar la incorporació de Madison Conner. Ella és una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontajau», ha afirmat. També ha remarcat el seu final de temporada «excels» des de la línia de tres, amb percentatges «per sobre del 40%» i molts triples per partit. «És molt completa. Fa temps que no teníem una especialista com ella. Segur que ens donarà grans alegries», ha afegit Puig.
- L’equip de robòtica de Girona que necessitava 20.000 euros per anar a Atlanta torna amb dos premis internacionals
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
- Ensurt a Girona per la caiguda d’un tros de cornisa sobre una persona
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros