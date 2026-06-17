Mbappé resol amb un doblet un debut exigent per a França
La subcampiona del món, amb quatre davanters d’arrencada sobre el camp, fa caure la resistència del Senegal en la mitja hora final del duel. Barcola i Mbaye també van marcar.
Sergio R. Viñas
Per Kylian Mbappé, com bé va descriure Luis Enrique, el futbol és un assumpte personal. Va ser campió del món el 2018, però llavors només era un prometedor adolescent. El seu Mundial havia de ser el del 2022, trigolejador a la final, però el destí reservava el seu somriure per a Messi. I en aquesta cita, de nou rutilant estrella però amb l’ombra del Pilota d’Or Dembélé amenaçant-lo, anhela que la tercera estrella de França es conjugui amb el seu cognom. El primer episodi va complir amb la missió.
El Senegal prometia ser un os per a la subcampiona del món en el debut i ho va ser. Més d’una hora de resistència i amenaça fins que Mbappé es va aprofitar de l’immens talent d’Olise per desencallar l’embolic, marcant el primer dels seus dos gols de la tarda novaiorquesa. A partir d’allà, tot va ser molt senzill per a una de les grans favorites al títol, si no la més gran de totes.
Deschamps va disposar en el debut Mbappé, Dembélé, Doué i Olise junts sobre la gespa, un atac incomparable al de qualsevol altra selecció. No obstant, França no va xutar a porteria en tota la primera meitat, mentre que els africans es van apuntar un xut al pal de Nico Jackson i un altre franc als núvols de Sarr quan l’àrbitre ja mirava el seu rellotge per assenyalar el descans. Deschamps va alliçonar els seus perquè es busquessin més entre línies, incrementant la velocitat de la pilota per sorprendre la defensa senegalesa.
I van obeir els seus homes, amb Olise i Doué buscant més posicions interiors per desordenar la defensa rival. Tots dos ho van provar en els minuts inicials i després Mbappé va reclamar un penal que l’àrbitre no va assenyalar.
La frustració, però, li va durar tot just cinc minuts a l’estrella del Madrid. Perquè en el 66, Olise es va inventar una passada de fantasia entre línies que Mbappé va aprofitar a l’àrea amb la seva voracitat i efectivitat habituals, les que semblava haver oblidat en els últims mesos de la temporada amb l’equip blanc.
A partir de llavors, després d’un golàs anul·lat a Jackson per clar fora de joc, tot va ser més senzill per a França, forçada el Senegal a arriscar i deixar més espais. Barcola, dos minuts després de substituir Dembélé, va ser qui va portar la calma la selecció francesa, reforçada en la seva condició de favorita en el Mundial derrotant la selecció que va guanyar, almenys sobre el camp, l’última Copa d’Àfrica.
El gol de la joia Mbaye en el descompte els va servir de just consol. Llàstima per als senegalesos que encara quedés un gol de Mbappé, per a més glòria pròpia. Ja es veurà si aquest és o no el seu Mundial. De moment, la cosa té bona pinta per a l’astre del Madrid.
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