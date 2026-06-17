"¡Ningú va dir que seria fàcil!"
De la Fuente surt assenyalat mentre el vestidor rebaixa el soroll: "Tranquil·litat. Si algú pensa que Espanya s’ensorrarà, s’equivoca". L’empat de l’Uruguai amb l’Aràbia Saudita deixa el grup empatat i minimitza l’ensopegada.
Fermín de la Calle
La ressaca del decebedor empat davant de Cap Verd (0-0) ha generat molt soroll entorn de la selecció. Un incendi que es va veure rebaixat per les taules de l’Uruguai i l’Aràbia (1-1) en el segon partit del grup. L’ensopegada dels charrúas rebaixa la tensió a Chattanooga després d’un debut en el qual van quedar assenyalats, a més del seleccionador, Luis de la Fuente, jugadors com Gavi, Oyarzabal, Ferran i Rodri.
En el seu plantejament, el seleccionador va apostar per primera vegada per alterar la identitat de l’equip alineant un onze sense extrems. Al reservar Lamine i Nico, pel seu procés de recuperació, va apostar per Gavi a l’esquerra. Va ser un fiasco. El blaugrana va sumar zero rematades, zero driblatges, zero assistències...
Asfixiats
"La idea era generar superioritat pels passadissos i que els laterals arribessin per fora", va argumentar el seleccionador després del partit. Però Gavi va estar desconnectat del joc els 70 minuts que va estar sobre la gespa i no va saber llegir la defensa que li van plantejar els capverdians. Ferran Torres, que va actuar com a extrem per la dreta, sí que va aparèixer per dins i va ser qui va disposar de les oportunitats més clares, però no va estar encertat de cara a porta.
Asfixiats pel bloc baix de Cap Verd, escenari que va semblar no preveure l’staff tècnic espanyol, molts van trobar a faltar la figura de Pablo Amo, l’exajudant de De la Fuente en l’Eurocopa que s’encarregava de preparar tàcticament els partits. L’encallada va provocar que Oyarzabal no toqués cap pilota en la primera mitja hora. A més, el seleccionador va col·locar Pedri més amunt de la seva posició en el Barça, cosa que va fer que s’enredés en la teranyina dels africans mentre Rodri i Fabián confirmaven la seva falta de ritme.
En la roda de premsa, les declaracions dels futbolistes van ser tèbies i tots van restar importància a l’ensopegada mentre posaven en relleu l’acompliment defensiu capverdià i l’actuació de Vozinha, el seu porter. Però, hores després, els internacionals espanyols sortien en bloc a les xarxes socials amb missatges més contundents que els que havien compartit des de la zona mixta del Mercedes Benz Arena d’Atlanta.
Exigència màxima
Marc Cucurella, un dels protagonistes del partit al fer-se oficial el seu fitxatge pel Reial Madrid hores abans del debut d’Espanya en el Mundial, va advertir: "¡Ningú va dir que seria fàcil! ¡Seguim!". Dani Olmo, que va saltar al camp en el tram final, també es va manifestar amb contundència en les xarxes socials: "No ha sigut el debut que desitjàvem. Ens n’anem conscients de les coses que hem fet bé i de tot el que hem de millorar. Sabem que en un Mundial l’exigència és màxima, no hi ha marge d’error. Hem demostrat del que som capaços, i ho tornarem a fer una vegada més. No en tingueu cap dubte, incondicionalment amb aquesta gran família. ¡Som-hi, Espanya!".
Pedri, que va acabar el partit molt cansat, va deixar el missatge següent: "Tranquil·litat, que aquest equip donarà encara moltes alegries. El Mundial acaba de començar". I Ferran Torres es va mostrar fins i tot desafiador: "Si algú pensa que ens ensorrarem, s’equivoca. No ha sigut el nostre millor dia, però ho tirarem endavant. Confiança plena".
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