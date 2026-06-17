Pauses d’hidratació que americanitzen el futbol
Les interrupcions de tres minuts imposades per la FIFA, faci o no una calor sufocant, van sumant crítiques de jugadors i entrenadors, però el negoci obert és molt gran. Més talls, més espai per a publicitat. A la fi, els partits es divideixen en quatre quarts, com a l’NFL o l’NBA.
Albert Guasch
Els comentaristes de DAZN feien broma sobre la fresqueta que se sentia a l’estadi At&T de Dallas, on es disputava el Països Baixos-Japó. Potser faria falta una rebequeta, deien. L’aire condicionat havia rebaixat l’alta temperatura de l’exterior fins a l’extrem que un futbolista japonès va optar per utilitzar una samarreta de màniga llarga.
Tot i així, l’àrbitre va decretar una pausa d’hidratació de tres minuts en cada part, una imposició de la FIFA en tots els partits de tots els recintes, climatitzats o no. Venuda com una mesura per protegir el jugador de la calor, les crítiques del món del futbol s’acumulen des del començament del Mundial. "L’esport rei està sent escanyat per la cobdícia", va atiar l’exjugador Thierry Henry des del micròfon.
La FIFA de Gianni Infantino ja va alterar amb Qatar les lligues de tot el món al situar al desembre l’edició del 2022; ara altera el desenvolupament mateix dels partits. La resistència a la lògica comercial que impera en els esports nord-americans s’ha ensorrat. Ara els partits tenen en la pràctica quatre quarts, com a l’NBA i l’NFL. I algunes cadenes de televisió aprofiten les noves interrupcions per oferir anuncis i rendibilitzar millor la inversió pels drets de transmissió.
Molt s’ha comentat el cas del Mèxic-Sud-àfrica, el partit inaugural. La Fox, que ostenta els drets als EUA en parla anglesa, va connectar 40 segons tard després d’una de les pauses. I això que al camp l’àrbitre, guiat per les consignes des de la banda d’un assistent, va fer esperar els jugadors que es consumissin els tres minuts. Una alteració completa de l’essència del futbol.
Klopp obre foc
Jürgen Klopp, extècnic del Liverpool, treia foc pels queixals. "El futbol està sent pres com a ostatge per executius en oficines amb aire condicionat", va criticar des de la seva posició de comentarista. "La Copa del Món és la catedral del futbol. No obstant, de vegades fa la sensació que l’hem convertit en un centre comercial on la caixa enregistradora rep més respecte que el mateix partit. Si aquest és el futur, llavors el futbol ja no està sent interromput pels anuncis. El futbol s’està convertint en la interrupció entre els anuncis".
No s’ha quedat sol. El van secundar abans Didier Deschamps, el seleccionador de França, i després Mauricio Pochettino, el dels EUA. "No m’agrada. Només m’agrada quan les condicions són realment extremes, però quan les condicions són bones, és innecessari", va dir taxatiu l’argentí en la prèvia del seu debut victoriós contra el Paraguai. Deschamps va pensar en les dinàmiques de joc que es trenquen. "Aquestes pauses canvien el futbol... No importa l’equip, si està en un bon moment, tres minuts ho arruïnen tot", va expressar el francès.
Alguns jugadors, els suposats beneficiats, també han mostrat el seu disgust. Com Virgil van Dijk, el capità dels Països Baixos: "Les pauses d’hidratació són bones per als anunciants, però a mi no m’agraden. I crec que als que veuen els partits per la televisió, tampoc. No està bé. Si realment fa molta calor, entenc que n’hi hagi. Han de mirar i analitzar cada partit per separat. Crec que ja he dit prou", va dir el defensa holandès.
Les pauses d’hidratació existeixen des de fa anys en condicions climàtiques hostils. Es van començar a aplicar al Mundial del 2014 al Brasil. A la Lliga són habituals en les primeres jornades. Sol ser un minutet per beure aigua i de passada rebre unes instruccions ràpides de l’entrenador. També es van veure en l’últim Mundial de Clubs, celebrat als EUA. Gairebé sempre a criteri del col·legiat. Però a l’anunciar al març que aquestes aturades serien obligatòries en tots els enfrontaments, i a sobre de tres minuts, la FIFA va obrir una oportunitat de negoci enorme.
Explotació desigual
No totes les cadenes amb drets aprofiten la finestra. A Espanya, RTVE no en fa una explotació intensa. Tres anuncis i poc més. Als EUA, Telemundo, que retransmet els partits en castellà, no en talla l’emissió. Tampoc la BBC al Regne Unit. La Fox, en canvi, n’aprofita cada segon.
La FIFA va distribuir pautes per gestionar aquests talls. Els anuncis no poden començar durant els primers 20 segons després del xiulet de l’àrbitre i el senyal ha de tornar al partit més de 30 segons abans de la represa. D’aquesta manera, acaba quedant un espai de dos minuts i deu segons.
La Fox, que es va saltar les instruccions en el partit inaugural, va pagar 485 milions de dòlars pels drets del torneig i estimen els experts de publicitat que pot ingressar de 7 a 9 milions per partit en aquests talls. Multiplicat pels 104 partits d’aquest Mundial, en el qual cap l’ONU sencera, això dona un total de 728 milions a l’espai per a 832 anuncis que abans no hi era. Rendibilitat més que assegurada.
Mirant al futur, el Mundial del 2030 s’instal·larà a Espanya, Portugal i el Marroc; el 2034, a l’Aràbia Saudita. Països de calor. En vista de la mida del negoci obert i la mentalitat de la FIFA actual, no es pot comptar que les crítiques facin efecte en Infantino i els seus. Si de cas, per elevar les pretensions econòmiques a les cadenes de televisió pels drets.
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