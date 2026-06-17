Una Pilota d’Or a l’Uzbekistan
El tècnic italià, que va aixecar la Copa del Món com a capità de l’‘azzurra’ el 2006, dirigeix el combinat asiàtic, un dels debutants d’aquesta cita. «Vull guerrers amb gana», proclama
Raúl Paniagua
Itàlia no és al Mundial, una dura realitat que per reiterada que sigui no deixa de fer mal. Per tercera cita consecutiva, no hi haurà ni rastre de la tetracampiona sobre la gespa, però almenys comptarà amb presència a les banquetes. Alguna cosa és alguna cosa. Juntament amb Ancelotti (Brasil) i Montella (Turquia), emergeix Fabio Cannavaro (Nàpols, 1973), el capità de l’azzurra que es va coronar el 2006 a Alemanya. El defensa que va conquerir el món dirigeix ara l’Uzbekistan, el sorprenent combinat asiàtic que s’estrenarà en un Mundial la pròxima matinada contra Colòmbia.
Ja fa 18 anys, en una altra gran cita com l’Eurocopa, Cannavaro atenia els mitjans espanyols desplaçats a la petita localitat de Maria Enzersdorf, a uns 20 quilòmetres de Viena. El central s’havia trencat el turmell en el primer entrenament d’Itàlia en la concentració d’Àustria i es va perdre tot el torneig. Lluny d’anar-se’n de vacances, va cedir el braçal a Buffon i es va quedar amb els seus companys. Itàlia va caure en els quarts contra Espanya en el pols que va canviar la història de ‘la Roja’.
Boxa, judo... i futbol
Llavors, Cannavaro era en l’etapa final de la seva llarga carrera però ja parlava com un entrenador més. Va jugar al Nàpols, el Parma, l’Inter, la Juventus, el Reial Madrid, Al-Ahli i el Bengal Tuskers de l’Índia. Després va passar a les banquetes. De la Xina (Guangzhou Evergrande) a Croàcia (Dinamo de Zagreb) passant per l’Al-Nassr i l’Udinese, fins que va arribar l’oportunitat de l’Uzbekistan, un projecte en què es va embarcar el 6 d’octubre del 2025. En un país de 37,7 milions d’habitants amb molt interès pel futbol, però amb millors resultats en esports de combat com la boxa, el judo o el taekwondo, Cannavaro es va trobar amb part de la feina feta. Timur Kapadze va classificar els llops blancs per al seu primer Mundial després de les dimissió de Srecko Katanec el gener del 2025 per problemes de salut. El combinat blau va acabar segon en el grup A d’Àsia, només per darrere de l’Iran.
La federació uzbeka volia un tècnic amb experiència a la Copa del Món i va optar per Cannavaro. També va temptejar Joachim Löw i Paulo Bento. L’exjugador del Madrid té com a assistent el seu germà Paoel i aposta per un bloc sòlid i rocós, característiques que definien el central, l’últim defensa que va conquerir la Pilota d’Or. Ho va aconseguir el 2006 després de guanyar el Mundial. Beckenbauer i Sammer són els altres defenses amb aquest guardó.
Enrere hi ha la figura més gran dels uzbeks: Khusànov, el central del City de 22 anys que ha progressat amb Guardiola. La línia de cinc és innegociable per a Cannavaro, que ha dirigit vuit partits als uzbeks (cinc victòries, tres derrotes). «Vull guerrers, gent amb gana. Això és el més important per a mi. Anem al Mundial per primera vegada i no tenim res a perdre. Sortirem al camp sense cap por», assegura.
Un repte complex
Amb el seu escàs 1,75 d’altura, Cannavaro saltava i lluitava com ningú davant davanters poderosos. «Ara estic més vell. Com a entrenador no surts al camp. Trasllades una idea, però després juguen els futbolistes», afegeix el preparador, que va disputar 136 partits amb Itàlia.
En un grup amb Colòmbia, Portugal i el Congo, seria un èxit acabar tercer. «Si penses en el migcamp dels lusitans, apagues el vídeo en dos segons, i si mires els colombians... en 10», fa broma. Vint anys després de tombar la França de Zidane, afronta el repte de liderar una debutant. «Cada selecció té la seva ànima. La meva feina és ajudar-la a brillar en cada partit», proclama.
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