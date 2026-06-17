Rashford o Gordon, dilema en el debut d’Anglaterra
El passat i el futur del Barça es juguen un lloc en l’alineació de Thomas Tuchel per enfrontar-se avui a Croàcia (22.00 hores).
Albert Guasch
Com que avui dia es grava tot, recentment es va veure Thomas Tuchel dirigir els jugadors elegits per representar Anglaterra i demanar-los vehement que lluitin per la segona estrella. Molt lluny queda 1966. L’alemany, il·luminat per una pantalla en una sala a les fosques, va mostrar als seus jugadors una imatge de l’Everest. L’al·legoria no és complexa. Pujar a dalt de tot del món, aquest és l’objectiu imposat pel seleccionador en aquest Mundial. L’ascens comença aquest dimecres davant Croàcia (22.00 hores) amb Marcus Rashford o Anthony Gordon a l’onze titular. El passat i el futur barcelonista s’hi juguen un lloc.
Incertesa
Gordon, acabat de fitxar pel Barça per 70 milions, més 10 en variables, compta amb cert avantatge sobre Rashford, segons els observadors britànics. En l’últim amistós abans que la cosa es posi seriosa, davant Costa Rica a Florida (3-0), va regalar una assistència a Declan Rice i va anotar de penal inapel·lable. Va ser puntuat amb la millor nota als tabloides anglesos per la seva dinàmica actuació, com si el fitxatge per l’equip de Hansi Flick li hagués redoblat la confiança.
El seu principal contrincant en l’alineació es troba en una espècie de crisi vital. Rashford no sap on jugarà la temporada vinent. Com s’esperava, el Barça no va fer efectiva la clàusula de compra de 35 milions al Manchester United. Aquesta clàusula va expirar dilluns. I el United, club del qual va emergir, voldria desfer-se del seu elevat contracte, al qual encara li queden dos anys. Com passa en aquestes situacions, confia en un bon Mundial del davanter per trobar pretendents.
Gordon o Rashford a la banda esquerra és un dels dilemes de Tuchel i de tots aquells anglesos que juguen a endevinar l’alineació. No és l’únic. ¿El madridista Jude Bellingham o Morgan Rogers, de l’Aston Villa? A falta de Cole Palmer i Phil Foden, ignorats sorprenentment en la llista de convocats, la posició del mitjapunta genera també debat i Bellingham ha perdut la condició de titular indiscutible.
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