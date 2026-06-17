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Talent francès per al Bisbal Bàsquet

L'aler Blaize Sagna (25 anys i 1'90) es converteix en el tercer fitxatge per la temporada vinent

Blaize Sagna, el nou aler del Sol Gironès Bisbal Bàsquet

Blaize Sagna, el nou aler del Sol Gironès Bisbal Bàsquet / Insta

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Marc Brugués

Marc Brugués

El Sol Gironès Bisbal continua afegint peces a la plantilla de la temporada 2026-27. Renovat Èric Surís a la banqueta, el club baix-empordanès ha tancat la tercera incorporació. Es tracta de l'aler francès Blaize Sagna, de 25 anys i 1'90 m., que arriba procedent de la Southeast Missouri State Redhawks University. Sagna és un jugador elèctric i dinàmic en defensa i capaç de signar bones xifres d'anotació. El francès s'afegeix a Jorge Lafuente (Toledo) i a Octavi Fuentes (Bàsquet Girona U22). A més a més, estan confirmades les renovacions d'Adrià Domínguez i Bernat Álvarez.

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