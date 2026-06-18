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CICLISME

Van Aert es perd el Tour per lesió i Vingegaard es queda sense suport

Wout van Aert celebra el seu triomf d’ahir a Roubaix davant Pogacar. | CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Wout van Aert celebra el seu triomf d’ahir a Roubaix davant Pogacar. | CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

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Sergi López-Egea

Wout van Aert no serà al Tour, un cop molt dur tant per a la ronda francesa com per al seu equip, el Visma, ja que Jonas Vingegaard es queda sense el seu millor suport per intentar el difícil repte d’arrabassar a Tadej Pogacar la victòria en la prova. L’eslovè, per cert, va arrasar ahir en la primera de les cinc etapes del Tour de Suïssa amb un atac quan faltaven 70 quilòmetres de l’arribada.

Van Aert pateix una lesió al colze dret que el va obligar a retirar-se del Tour Alvèrnia-Roine-Alps. Estava cridat a ser, amb 31 anys, juntament amb Van der Poel, un dels grans animadors del Tour.

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