Anglaterra i Croàcia brinden un duel formidable
Kane no vol ser menys que Messi, Mbappé i Haaland i s’apunta un doblet. Rashford entra per Gordon i blinda el triomf britànic.
Joan Domènech
Leo Messi va marcar tres gols, Erling Haaland i Kylian Mpappé en van anotar dos més i s’hi va apuntar Harry Kane, que es va unir per no ser menys a l’exhibició dels nous més prestigiosos del torneig. Només va fallar Cristiano Ronaldo. A Anglaterra no en va tenir prou amb el doblet del seu capità i van haver de socórrer-lo per blindar la victòria en un formidable pols amb Croàcia, que va igualar dues vegades el desavantatge i va poder fer-ho una tercera però ho va evitar Jordan Pickford, primer, i Marcus Rashford, després.
Redemptor infinitat de vegades de la seva selecció, Luka Modric va cometre el greu error de fer el penal que va transformar Kane en segona instància per obrir el marcador. El primer intent el va desviar Dominik Livakovic, el porter que no va jugar al Girona, però tenia els dos peus fora de la línia i dos croats havien entrat a l’àrea. Massa il·legalitats.
La pressió avançada de Croàcia va ser una temptativa inicial. No es va repetir, potser perquè veiés la seva inefectivitat. Un córner regalat va ser l’únic botí que va obtenir i no valia la pena descuidar-se. Amb el marcador en contra, no va tenir més remei que apropiar-se de la pilota.
Li falten anys d’hàbit a Anglaterra per ser un equip dur a escassejar d’àrea a àrea. Només hi havia dos deixebles de Pep Guardiola i eren defenses: Stones i O'Reilly. Una pèrdua absurda va facilitar un atac ràpid que va culminar Martin Baturina amb una fuetada creuada. Després es van entonar.
El canvi invers del Barça
Sí que té Anglaterra el cerimonial de la pilota aturada que ningú executa tan bé com Declan Rice. Ni ningú remata tan bé com Kane. Tot i que l’estadística ho va desmentir: Livakovic s’ho va parar tot quan Anglaterra es va desencadenar en la segona meitat, envalentida amb el gol de Bellingham tot just començar la segona meitat. Un huracà que es va emportar Modric per davant. El capità va ser el primer rellevat a les files balcàniques i l’equip va notar la seva marxa. A millor.
Thomas Tuchel es va dignar a canviar Anthony Gordon per Marcus Rashford efectuant el relleu invers que ha tramat pel Barça de cara a la pròxima campanya. Gordon va ser un espectre que no va arribar a tocar la pilota i Rashford va segellar el triomf quan l’equip de Croàcia amenaçava amb el tercer empat. Si era viva encara a aquelles altures de partit era gràcies a Livakovic que va evitar una golejada.
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