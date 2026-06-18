Bernardo Silva se’n va al Madrid i rebutja el Barça i l’Atlètic
Firma amb els blancs per dues temporades després de negociar amb el Barça i l’Atlètic. Cinquè fitxatge després de Mourinho, Konaté, Dumfries i Cucurella.
Fermín de la Calle
Bernardo Silva és el cinquè fitxatge del Reial Madrid, després de les contractacions de Mourinho, Konaté, Dumfries i Cucurella. El club blanc va fer ahir públic un comunicat breu en el qual informava: "El Reial Madrid C. F. i Bernardo Silva han arribat a un acord pel qual serà jugador del Reial Madrid les pròximes dues temporades, fins al 30 de juny del 2028". El futbolista arriba lliure després d’acabar contracte amb el Manchester City.
Diego Pablo Simeone havia parlat amb el jugador, amb qui també va contactar el Barcelona. A Bernardo, que complirà 32 anys el 10 d’agost, el van atraure més els plans del Cholo, que el volia per ocupar el rol de Griezmann. No obstant, una trucada a última hora per part de José Mourinho va fer saltar pels aires el preacord amb els matalassers.
Jorge Mendes havia trucat a José Ángel Sánchez, director general blanc al gener, febrer, març i abril per oferir el mitjapunta, però des del Madrid van descartar el seu fitxatge. Fins que va aparèixer Mourinho, que li va telefonar i va tancar un fitxatge que ve a pal·liar les baixes en la creació del joc de futbolistes com Modric i Kroos.
Bernardo és el cinquè fitxatge del Reial Madrid i el segon que arriba lliure, després del central francès Ibrahima Konaté. Per Mourinho han pagat 15 milions al Benfica per alliberar-lo, a l’Inter 20 milions de la clàusula de rescissió del Dumfries, i el fitxatge de Cucurella ha costat al Madrid 60 milions (55 fixos més una bonificació de cinc) que pagarà al Chelsea.
Güler, compromès
L’arribada de Silva ha provocat que Nico Paz hagi demanat quedar-se en el Como, i deixa en una posició compromesa el turc Arda Güler, que havia guanyat amb Xabi Alonso a la banqueta. Mourinho ha demanat dos reforços més: un central i un migcampista.
El fitxatge de Bernardo Silva allunya Rodri i tot apunta que els reforços que falten no seran espanyols. Entre els centrals apareixen en la llista l’alemany Schlotterbeck i els portuguesos Rúben Dias, Tomás Araújo i Gonçalo Inácio, mentre en la medul·lar continua sonant l’argentí Enzo Fernández, el portuguès Mateus Fernandes i el del danès Hjulmand.
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