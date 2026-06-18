Mundial 2026
Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
L’entorn del futbolista confirma que Jorge Messi es troba «sota seguiment mèdic i evoluciona favorablement», alhora que expressa el seu «malestar pels rumors i les especulacions difoses durant les últimes hores»
Raúl Paniagua
Una de les imatges més repetides de les darreres hores és la d’un emocionat Leo Messi eixugant-se les llàgrimes després de marcar el seu primer gol contra Algèria en la victòria de l’Argentina en el debut del Mundial 2026.
Va ser el gol que va obrir una actuació estel·lar de l’exblaugrana, que va culminar amb un magnífic hat-trick que el va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials.
L’astre de l’albiceleste va explicar que plorava per un motiu personal que no tenia res a veure amb el futbol.
«És una qüestió aliena a l’esport. He passat uns dies difícils, complicats», va explicar la Pulga. «Estic molt agraït a tots els meus companys perquè han estat sempre al meu costat donant-me molta força perquè estigui bé», va afegir Messi després de la seva exhibició.
Una qüestió delicada
Després del partit ja va transcendir que el motiu de les llàgrimes de Messi podia estar relacionat amb un problema de salut del seu pare, Jorge Messi.
Aquest dijous la família ha emès un comunicat aclarint la situació i demanant el màxim respecte davant d’una qüestió tan personal.
Segons explica la nota familiar, «Jorge Messi es troba sota seguiment mèdic, recuperant-se i evolucionant favorablement dins del quadre clínic que presenta».
El comunicat no especifica exactament quin és el problema de salut i també manifesta el «malestar pels rumors i les especulacions difoses durant les últimes hores sobre la seva situació».
Mostres d’afecte
La família de Messi denuncia «la manca de sensibilitat i respecte» amb què s’ha tractat un assumpte que considera estrictament privat, alhora que assenyala que «només els familiars més propers disposen d’informació real i precisa sobre l’estat de Jorge Messi».
L’entorn del futbolista demana que no es doni credibilitat a les versions o declaracions que no procedeixin dels seus canals oficials.
«En moments com aquests, demanem responsabilitat, prudència i humanitat. La salut d’una persona i la tranquil·litat dels seus éssers estimats no han de ser objecte d’especulació ni d’una atenció mediàtica irresponsable», destaca el comunicat.
La nota també agraeix les nombroses mostres d’afecte i suport rebudes durant aquests dies.
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