La FIFA omple de pegats les samarretes dels jugadors pels seus èxits al Mundial
Els futbolistes llueixen emblemes exclusius per les seves participacions, ser debutants o golejadors històrics.
MAX PÉREZ
Només els més observadors es deuen haver adonat dels curiosos detalls que porten alguns jugadors a les samarretes. Són els nous pegats que ha implementat la FIFA per a aquest Mundial i que varien en funció del jugador i de la selecció.
Els jugadors que debuten en una Copa del Món porten un distintiu exclusiu ubicat sota del pegat habitual del torneig. Aquest pegat només el porten el dia del seu debut. Aquesta singularitat prové de l’acord de la FIFA amb Fanatics, que produirà els cromos a partir del 2031.
El pegat Legacy encara és més exclusiu, ja que només el porten els que hagin disputat cinc o més Mundials, com Messi, Cristiano, Modric, Neuer i Nagatomo. Hi ha dos porters, Memo Ochoa i Muslera, que, malgrat haver sigut convocats en cinc o més Mundials, no porten el pegat perquè no han disputat cap minut en algun.
Els porters que hagin guanyat el premi al millor porter en edicions anteriors també porten un emblema. A Qatar 2022, el millor porter va ser Emiliano Martínez. També lluiran la insígnia Neuer, que va ser el guanyador al Brasil 2014, i Courtois, Guant d’Or del 2018.
Els màxims golejadors d’anteriors cites mundialistes també tenen el seu distintiu. El poden lluir Mbappé, màxim golejador a Qatar 2022, Harry Kane, que va anotar sis gols el 2018, i James Rodríguez, revelació del 2014 amb sis dianes.
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