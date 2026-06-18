Graviteo Urban Sports Festival
Geila Macià: “Poder competir a Barcelona amb la meva família i els meus amics és una motivació afegida”
Parlem amb l’esportista catalana, una de les grans referències del búlder espanyol i una de les protagonistes del GRAVITEO Urban Sports Festival, on competirà amb el suport del públic, els seus amics i la seva família
Geila Macià (Barcelona, 2007) s’ha consolidat com una de les grans referències de la nova generació de l’escalada espanyola. La catalana arriba al 2026 després d’una progressió meteòrica que l’ha portat a conquerir títols internacionals en categories de formació i a competir ja entre les millors especialistes del món. En els últims mesos ha sumat un podi a la Copa d’Europa de búlder de Liptovský Mikuláš i continua consolidant-se com una de les grans apostes de l’equip espanyol per al futur immediat.
L’escaladora catalana serà una de les protagonistes del GRAVITEO Urban Sports Festival, que acollirà el Campionat d’Europa de Búlder 2026, una de les cites més importants del calendari internacional de l’escalada. Davant del públic de casa, Macià tindrà l’oportunitat de competir al costat de les millors especialistes del continent en una competició que convertirà Barcelona en la capital europea del búlder durant diversos dies.
La mateixa Geila reconeix que està vivint un dels anys més exigents de la seva carrera. “Aquesta temporada està sent especialment exigent perquè el calendari internacional concentra moltes competicions importants en molt poc temps”. A aquesta dificultat s’hi ha sumat el procés de recuperació després de la seva lesió, una experiència que l’ha obligat a canviar algunes de les seves prioritats. “He hagut d’aprendre a escoltar molt més el meu cos i a prioritzar la recuperació”.
La catalana assegura que la feina ja no passa únicament per acumular hores d’entrenament. “A nivell físic, la feina ja no consisteix només a entrenar més, sinó a arribar fresca i preparada a cada prova”. Una filosofia que també trasllada al pla mental. “Intento centrar-me en el present, en cada competició per separat, sense pensar massa en tot el que ha de venir després”. Per a ella, la clau està a trobar l’equilibri adequat: “Quan tens objectius tan importants, la gestió de l’energia i la confiança esdevenen tan importants com l’entrenament”.
La importància de la gestió mental
Un dels aspectes més complexos del búlder no sempre és visible per a l’espectador. Mentre el públic se centra en els intents sobre el mur, Macià assenyala que moltes vegades la competició es decideix en els moments intermedis. “El que marca la diferència són els minuts d’espera entre bloc i bloc”. És precisament aquí on apareixen els dubtes i la pressió. “Et pots enfonsar si el bloc anterior no t’ha sortit bé o si penses massa en el que vindrà i això t’acaba condicionant”. Per això considera fonamental “saber mantenir la calma i la concentració en cadascun d’aquests moments”.
L’escaladora també destaca l’enorme potencial que té el búlder per connectar amb nous aficionats. “Crec que el búlder és molt visual i molt fàcil d’entendre per a algú que el veu per primera vegada”. La raó, explica, és que l’objectiu és molt intuïtiu. “L’objectiu és clar: resoldre un problema i arribar a dalt”. A partir d’aquí, l’esport ofereix molts més matisos del que sembla. “Combina força, tècnica, creativitat i estratègia, una cosa que sorprèn molt a qui no coneix aquest esport”. A més, recorda que “cada bloc és diferent” i això provoca que “cada intent generi emoció i incertesa fins al final”.
Competir a casa i gaudir del camí
Competir a Barcelona afegeix un component emocional especial per a una esportista que passa gran part de l’any viatjant pel circuit internacional. “És una cosa molt especial. Normalment passem gran part de l’any competint fora i no sempre tenim l’oportunitat de sentir el suport del públic de casa”. Per això valora especialment l’oportunitat que ofereix GRAVITEO. “Poder fer-ho a Barcelona amb públic espanyol, però sobretot amb amics, coneguts i família, és una motivació afegida”.
Quan arriba el moment decisiu i se situa davant d’un bloc, Macià intenta deixar de banda qualsevol pensament extern i centrar-se en tot el camí recorregut fins a arribar-hi. “Penso en com n’estic, d’agraïda, de poder fer el que m’agrada”. Aquesta reflexió es converteix en una font de motivació. “Intento donar el millor de mi en cada intent perquè és en aquell moment quan puc demostrar tot l’esforç, el temps i el sacrifici que he dedicat a aquest esport que tant m’agrada”.
Una invitació per descobrir l’escalada
Als qui encara no coneixen l’escalada de competició, la catalana els llança una invitació directa perquè s’acostin a GRAVITEO. “Els diria que hi vinguessin amb la ment oberta perquè segur que els sorprendrà”. Està convençuda que l’espectacle enganxa fins i tot aquells que mai no han escalat. “L’escalada de competició combina espectacle, emoció i molta tensió fins a l’últim intent”.
I conclou amb un missatge clar sobre la capacitat d’aquest esport per connectar amb qualsevol tipus d’aficionat: “És un esport molt dinàmic, on cada moviment compta i on el resultat pot canviar en qüestió de segons. Fins i tot sense haver escalat mai, és molt fàcil connectar amb l’emoció que viuen els esportistes i gaudir de l’ambient que es genera al voltant de la competició”.
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