Apunt
Leo Messi i els seus amics
Jordi Puntí
Messi sempre torna, tot Messi, i ara la pregunta és: ¿fins quan?, ¿fins on arribarà l’Argentina en aquest Mundial?
Massa aviat per saber-ho, però després de la victòria contra Algèria es diria que aquest last dance vol ser llarg. Vist des de Barcelona, a més, hi ha la fantasia del futbol a les tres de la matinada. Si esperes despert, arribes a l’hora del partit amb sorra als ulls i veus un joc lent, cansat. Si et poses el despertador cinc minuts abans, t’aixeques i és com si el partit tingués lloc en el teu somni.
Em va passar l’altre dia: com si el sofà s’hagués convertit en el llit de Little Nemo, sobrevolant l’estadi, vaig viure la victòria de l’Argentina en un estat hipnòtic. ¿De veritat que tot allò estava passant? Els algerians eren un rival fàcil, però en els tres gols que va marcar, Messi apareixia al lloc just i el moment exacte, com si al seu voltant tot es confabulés per arribar a aquell instant de bellesa. Al final celebrem els rècords i tot això, però en el fons el que ens meravella és l’harmonia dels seus gestos: els reconeixem, els hem admirat mil vegades i ens sorprèn com sap adaptar-los al cos de 39 anys, fins i tot perfeccionats.
Per ell, amb ell i en ell
Encara sota l’efecte oníric, torno a preguntar-me: ¿fins on arribarà l’Argentina? En el primer partit, els equips presenten les seves credencials. França viurà de les jugades d’Olise i els gols de Mbappé; Espanya haurà de confiar més en la llibertat dels jugadors i menys en les idees del seleccionador; Alemanya carburarà com un motor de Mercedes d’última generació, però ¿tindrà el seu joc alegria?
I aquesta Argentina és la de Messi i els seus amics. Per a ell jugar significa divertir-se amb la complicitat del seu grup, amb un estil de joc que passa per ell, amb ell i en ell. La fórmula no és gaire diferent de quan a l’Inter Miami tenia Suárez, Alba i Busquets. Ara els amics són aquells amb qui ja va guanyar el Mundial de Qatar: el Dibu, Romero, De Paul, Enzo... En cada partit seran ells i alguns convidats d’excepció a la caseta de Messi, esperant una final que els permeti viure un estiu a Nova Yol.
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