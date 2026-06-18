la cita futbolística dels eua, mèxic i el canadà
La llegenda sense fi de Messi
El ‘deu’ reescriu la història del futbol amb el seu esplendorós inici de Mundial amb l’Argentina, marcant tres gols a Algèria i trencant tota mena de rècords. Iguala Klose com el màxim anotador de sempre a la Copa del Món.
El ‘deu’ va plorar després del partit: «És aliè al tema esportiu, he passat dies difícils»
Abel Gilbert
L’Argentina va tenir un debut perfecte que alimenta les seves il·lusions de protagonisme en el Mundial 2026. Va guanyar Algèria d’una manera inapel·lable per tres gols en el seu primer partit del Grup J (3-0). Tres gols. Tres gols de Leo Messi. Amb el seu primer hat-trick va igualar a Kansas City el màxim golejador en aquest tipus de certàmens, l’alemany Miroslav Klose, amb un total de 16 dianes. Però a Leo li queda encara un torneig per davant per ampliar la seva llegenda.
"No m’imaginava això, ni res del que m’ha tocat viure. He tingut la sort de viure més del que podria haver somiat, en l’aspecte individual i grupal. Estic disfrutant d’un grup bonic", deia al finalitzar el partit Messi, que va acabar plorant sobre la gespa: "Ha sigut per una qüestió totalment aliena a l’aspecte esportiu, he passat uns dies difícils, complicats. Estic agraït a tota la delegació, als meus companys, perquè com sempre han estat al meu costat. M’han donat molta força perquè estigui bé". No va donar més detalls.
Després de les derrotes del Paraguai i l’Equador en les seves presentacions inaugurals en la competició, i els tebis empats del Brasil i l’Uruguai, la selecció argentina va protagonitzar la primera victòria d’un conjunt sud-americà als EUA. Dos gols anul·lats en set minuts van oferir la promesa d’un partit vertiginós. Un a Messi, al cap de quatre minuts, i un altre a Tarifas Chaibi, tres minuts més tard, tots dos per posició avançada. La Pulga va mostrar d’entrada la seva voracitat i no es va demorar a trobar la revenja.
Això va passar als 16 minuts. De Paul va trobar l’espai per habilitar Messi a 30 metres de la porteria. Els rivals ho havien descuidat i això es paga car. El capità argentí va avançar cap al seu porter. Quan va veure el buit a la porteria va disparar, fora de l’àrea, fidel al seu estil letal. A l’angle esquerre. Impossible per a Luca Zidane malgrat la seva estirada.
La Pulga estava destinat al protagonisme –va trencar vuit rècords–. Als 38 anys i 357 dies, va anotar la seva diana 118 amb l’Argentina i 912 de la seva carrera. Amb el seu segon gol contra Algèria es va convertir en el més veterà a firmar un doblet [el camerunès Roger Milla ho va aconseguir a Itàlia-90 amb 38 anys 34 dies] i un hat-trick. També és qui ha marcat a més seleccions en un Mundial (11), superant les 10 de Klose, Ronaldo Nazario i Klinsmann. No només això. Ningú ha marcat més des de fora de l’àrea en la història dels Mundials que Messi (sis, amb els dos anotats contra Algèria), superant el brasiler Roberto Rivelino.
Messi va donar continuïtat a la seva actuació en el segon temps. Zidane no va poder retenir la pilota després del xut de Mac Allister. I allà hi havia l’exjugador del Barcelona per aprofitar el rebot i cantar el seu doblet. Sense brillar, Messi va mostrar un altre dels seus rostres: el de golejador insaciable que mai desaprofita una oportunitat.
Deliri a l’estadi
El partit va tenir dues pauses contemplades per a la hidratació dels jugadors. El clima ho reclamava. La set dels protagonistes, també. Els parèntesis van acabar beneficiant l’Argentina perquè va tallar les iniciatives dels futbolistes nord-africans en els moments que intentaven escurçar distàncies. Al reiniciar-se el partit, Messi va acabar per sentenciar. Contratac per l’esquerra. González es va escapar a la seva marca, va veure La Pulga al centre de l’àrea. Només va haver d’acomodar-sei ubicar la pilota en un racó impossible per a Luca Zidane. "Messi, Messi", van començar a cridar minuts més tard, com solia fer-se al Camp Nou, quan el capità va estar a punt de tornar a marcar.
Això va acabar passant al minut 31 del segon temps. El hat-trick es va fer realitat. Debut esplendorós, marcat no només pel seu potencial ofensiu sinó l’esforç que va fer a una setmana dels 39 anys per ajudar els seus companys. Se’n va anar aclamat pels presents. A les tribunes, milers d’argentins van esclatar d’alegria. Leo va tenir l’arrencada somiada i fa somiar els seus companys i tot un país.
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