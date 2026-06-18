Maxi Fjellerup torna a començar a Fontajau
L’escorta argentí, únic supervivent de l’ascens del Bàsquet Girona a l’ACB i amb contracte fins al 2027, treballa en solitari per deixar enrere un curs gairebé en blanc per culpa de les lesions
Mentre la plantilla del Bàsquet Girona fa setmanes que és de vacances, Maxi Fjellerup continua anant a Fontajau. L’escorta argentí, amb contracte fins al juny del 2027, treballa en solitari amb els fisioterapeutes i preparadors del club per deixar enrere una temporada marcada per les lesions i arribar en condicions a mitjans d’agost, quan Moncho Fernández posarà en marxa la nova pretemporada. Fjellerup ja no porta cap immobilització a la cama i intensifica la feina amb l’objectiu de tornar a sentir-se jugador després d’un curs gairebé en blanc.
Moncho Fernández amb prou feines hi ha pogut comptar tres partits aquesta temporada. Els problemes físics van començar ja a l’estiu, primer al pubis i després al turmell, que ha acabat sent el gran maldecap del jugador. Fjellerup ja es va perdre el començament de temporada i, quan va reaparèixer contra el Gran Canària, va tornar a sentir molèsties. Més endavant va reincorporar-se al grup i va tenir minuts contra el Lleida i el Barça, però els problemes es van reproduir. Va ser llavors quan tant el jugador com el club van decidir aturar-se definitivament.
Preparat per a la temporada que ve
El Bàsquet Girona va informar que Fjellerup patia una reagudització de les molèsties al turmell i que seria sotmès a una artroscòpia per solucionar la lesió. La decisió es va prendre de manera consensuada després d’haver explorat diverses opcions de tractament conservador. Tot i que el club no va concretar cap termini de recuperació, la intervenció va posar punt final, de facto, a la seva temporada. Ara, superada aquella fase, l’argentí ja treballa sense immobilització i amb la mirada posada en el curs vinent.
La seva continuïtat té també un valor simbòlic especial. Fjellerup és l’únic supervivent de l’ascens del Bàsquet Girona a l’ACB, aquell 19 de juny del 2022 contra l’Estudiantes a Fontajau, precisament demà farà quatre anys. Avui continua sent l’últim fil directe amb un dels dies més importants de la història del club. Fins aquest curs, a més, era el jugador amb més partits a l’elit amb la samarreta del Girona, una condició que aquesta temporada li ha pres Mindaugas Susinskas, que ja ha arribat als 98. Fjellerup, amb el lituà fora del club, tindrà tot el curs que ve per tornar a liderar aquest rànquing.
Tenir continuïtat
Per això aquest estiu no és un estiu qualsevol per a Fjellerup. Mentre el club construeix la plantilla de la temporada vinent i es prepara per un curs que pot tenir també el repte europeu, l’argentí no deixa de fer feina a Fontajau per recuperar el temps perdut. Després d’un any en què les lesions li han impedit tenir continuïtat i competir, el repte és tornar a començar. No haurà de buscar equip ni canviar d’escenari: té contracte, continua a Girona i vol posar-se a disposició de Moncho tan aviat com pugui.
El Girona, de fet, pot trobar en la recuperació de Fjellerup una mena de reforç intern. Un jugador que coneix el club, que ha viscut l’ascens, que sap què significa Fontajau i que necessita tornar a agafar ritme després d’una temporada pràcticament desaparegut de la rotació. La feina d’aquestes setmanes va en aquesta direcció: enfortir la zona afectada, recuperar confiança i arribar preparat a l’agost. Sense focus, sense partits i sense públic, Fjellerup ja juga la primera part de la temporada que ve.
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