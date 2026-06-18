Portugal consuma el fiasco del futbol ibèric contra el Congo
Els portuguesos van desplegar el mateix joc mandrós que Espanya i només van disparar una vegada a porta, la del gol de Joao Neves. Bernardo Silva va ser substituït i Cristiano va estar desassistit.
Els lusitans van llançar una vegada a porta, la del gol de Neves, i el Congo va tenir més ocasions
Fermín de la Calle
El tedi ha envaït el futbol ibèric. Si Espanya va empatar dormitant contra Cap Verd, Portugal va igualar badallant amb el Congo. Els lusitans, com els espanyols, es van deixar en l’estrena part del crèdit com a candidats a guanyar el Mundial després d’un llastimós acompliment contra uns congolesos que van sumar el seu primer gol i el seu primer punt en un Mundial.
Des de l’inici, aquest Portugal-Congo feia olor de l’Espanya-Cap Verd, sobretot quan els africans es van atrinxerar a darrere en un 5-3-2. Però els lusitans tenen un centre del camp majestuós i uns atacants de vellut que arribaven a la cita mundialista en millor forma que els de De la Fuente. Des de l’inici es va veure Portugal "confiant" movent la pilota amb empenta i intenció, fins al punt d’obrir el marcador als cinc minuts amb un cop de cap de Joao Neves, el "galàctic" del qual s’ha encapritxat Florentino. Feia olor de golejada...
Gol i dimissió
No obstant, el gol va anestesiar el xoc perquè el Congo va continuar proveït i els europeus es van limitar a gronxar el partit amb la pilota als peus esperant alguna relliscada africana. No hi va haver notícies de Portugal a l’àrea africana en la primera part, ni tan sols van regalar centres a un Cristiano ansiós per marcar en el seu sisè Mundial. Passaven més coses a la grada que a la gespa fins que en el temps afegit de la primera meitat Wissa empatava de cap a la sortida d’un córner.
Obligada per la necessitat, s’esperava una Portugal més ambiciosa. No obstant, la represa es va despertar amb l’esfèric en peus africans. El madridista Bernardo Silva es va quedar a la dutxa sortint l’afilat Conceiçao. El partit es va obrir i tots dos van trepitjar àrea. Cancelo va marcar, però estava avançat, i Bakambú va disparar al pal, però el va precedir de falta. A l’hora de partit els ibèrics sumaven un xut a porta, un menys que els congolesos.
Quan Portugal se’n va voler adonar restava un quart d’hora i la suficiència es va convertir en urgència. Els europeus van accelerar, però els africans defensaven amb solvència. Fins i tot va poder marcar el bètic Bakambú i augmentar la destrossa. El final va constatar que aquesta Portugal plomissa no va gaire lluny de l’espessa Espanya de De la Fuente. I el preocupant és que totes dues estan diversos esglaons per sota de la França de Mbappé o l’Argentina de Messi.
Portugal 1 - 1 RD Congo
PORTUGAL: Costa (4); Cancelo (5), Araújo (4), Veiga (3), Nuno Mendes (5); Joao Neves (6), Vitinha (6); Bernardo Silva (3), Bruno Fernandes (4), Neto (3), Cristiano Ronaldo (3). Tècnic: Roberto Martínez (4). Canvis: Regceiçao (6) per Silva (m. 46); Semedo (5) per Mendes (m. 71), Leao (5) per Neto (m. 71); Gonçalo Ramos (s. q.) per Vitinha (m. 82).
CONGO: Mpasi (5); Wan-Bissaka (6), Kapuadi (5), Tuanzebe (6), Mbemba (6), Masuaku (6); Moutoussamy (7), Kayembe (6), Mukau (6); Wissa (8), Bakambu (7). Tècnic: Sébastien Desobre (6). Canvis: Sadiki (5) per Mukau (m. 56); Pickel (6) per Kayembe (m. 73), Banza (s. q.) per Bakambú (m.84); Kalulu (sc) per Wan-Bissaka (m.84).
GOLS: 1-0 (m. 5), Neves; 1-1 (m.48), Wissa. ÀRBITRE : Al Jassim (6), de Qatar. TARGETES : Silva, Mbemba i Araújo.
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