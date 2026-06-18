MUNDIAL 2026
El Real Madrid anuncia el fitxatge de Konaté amb la carta de llibertat
El central francès del Liverpool arriba gratis i es converteix en el tercer fitxatge blanc a ser oficial, després de Cucurella i Bernardo Silva
Sergio R. Viñas
La setmana fantàstica del mercat del Real Madrid va arrencar dilluns, amb l’anunci del fitxatge de Marc Cucurella el mateix dia en què el lateral debutava al Mundial amb Espanya. Dimarts li va tocar el torn a la renovació d’Antonio Rüdiger, pactada des de fa setmanes. Dimecres, el club va vestir de blanc Bernardo Silva. I avui, dijous, el nom propi és el d’Ibahima Konaté.
En ple Mundial, un comunicat oficial al dia al Real Madrid que està construint José Mourinho. Sempre durant el matí espanyol, mentre els seus protagonistes encara estan dormint en la matinada estatunidenca. A la setmana encara li queden tres dies i encara falta almenys un anunci, el de Denzel Dumfries, «un lateral dret molt bo de l’Inter de Milà», com el va descriure Florentino Pérez, pel qual pagarà 20 milions d’euros.
Fitxatge gratis
El de Konaté, com el de Bernardo Silva, és un fitxatge sense cost de traspàs. El central francès acabava contracte d’aquí a 12 dies amb el Liverpool i, després de mesos en converses amb els «reds», va transmetre fa unes setmanes que no renovaria. El Madrid el tenia al radar des de feia mesos, conscients que podia arribar lliure a l’estiu.
Va dubtar el club blanc, però finalment es va llançar a la seva contractació, anunciada per Florentino Pérez durant la campanya electoral que el va mesurar amb Enrique Riquelme. Amb el seu fitxatge, en fi, el president blanc compleix una de les promeses que va verbalitzar abans de les eleccions.
Konaté, de 27 anys, firma un contracte de quatre temporades, fins al juny del 2030. Concentrat amb França, no va jugar el primer partit contra Senegal, relegat a la suplència per la dupla formada per Saliba i Upamecano. Les cinc últimes temporades les ha passat a Anfield, sent titular indiscutible en les tres últimes al costat del mite Van Dijk.
Cinc centrals en nòmina
Amb el seu fitxatge, el Madrid té cinc centrals en nòmina: Konaté, Huijsen, Militao, Rüdiger i Asencio. Mourinho no compta amb l’espanyol i vol una peça més en aquesta zona, conscient dels problemes físics del brasiler i que l’alemany ja no està per jugar dos partits per setmana. Sonen noms com Schlotterbeck i Calafiori en un estiu que, malgrat les quatre contractacions ja tancades, es preveu llarg al Real Madrid.
Entre altres coses, perquè també hi haurà baixes, a més de Carvajal i Alaba. Al marge del cas d’Asencio, Ceballos negocia rescindir l’any de contracte que li queda, sobren dos laterals esquerres entre Mendy, Fran García i Carreras i hi ha carpetes obertes com les de Gonzalo, Mastantuono i Camavinga. Entre tots obriran espai per a un migcampista, amb Enzo Fernández ara mateix a la pole.
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