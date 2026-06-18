L’ACTUALITAT BLAUGRANA
Salma Paralluelo rebutja l’oferta de renovació del Barça
La futbolista ha decidit desestimar la proposta del club i buscarà una altra destinació. El tècnic Pere Romeu amplia el seu contracte fins al 2028.
Laia Bonals
Salma Paralluelo ha rebutjat l’oferta de renovació que tenia sobre la taula per part del Barça, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Com que la jugadora ja no espera nous moviments per part de l’entitat catalana, una vegada finalitzi el contracte, el 30 de juny, deixarà de ser futbolista del Barça. Tot i que, des del club blaugrana, encara es donen un marge perquè es tanqui definitivament la carpeta.
La davantera, que va marcar un doblet en la final de la Champions a Oslo que va acostar la quarta corona a l’entitat blaugrana, marxarà després de quatre temporades en el Barcelona. Salma, de 22 anys, protagonitzarà així la quarta sortida de l’equip després de la marxa d’Alexia Putellas, Mapi i Ona Batlle.
És una situació complicada per al Barça. Després d’aconseguir la quarta Champions, el tancament de la campanya ha sigut agredolç amb l’adeu de l’eterna capitana, així com el de Mapi León i Ona Batlle. Dels processos de renovació oberts, el de Salma Paralluelo era un dels que el club volia tancar al més aviat possible. L’oferta d’ampliació del contracte que expira aquest mes, que ja va ser modificada a l’alça respecte al seu contracte actual i després d’una primera proposta que no va convèncer la futbolista, no ha servit per fer que la jugadora es quedi.
Salma, que ha continuat valorant l’opció de poder quedar-se al Barça fins a l’últim moment, compta amb molts (i molt potents) pretendents tant a Europa com als EUA. Després de donar-se un descans una vegada ha finalitzat la temporada i la concentració amb la selecció espanyola, l’extrem ja ha pres una decisió: no rubricarà el seu nou contracte.
Salma Paralluelo va arribar al Barça el 2022, quan va fer el pas definitiu en la seva carrera com a futbolista després de compartir entrenaments amb l’atletisme mentre competia amb el Vila-real. La seva arribada a Barcelona va ser una elecció clara pel futbol. No han sigut temporades fàcils, en què el mal al genoll ha anat apareixent i obligant-la a parar de tant en tant.
Readequació
A inicis d’aquesta temporada va realitzar un pla de readequació física i, després de mesos sense jugar, va tornar a ser important per al tècnic Pere Romeu. A finals d’octubre, Salma va patir una lesió al genoll esquerre durant un partit amb Espanya després d’una entrada fortuïta d’una rival. Va patir una ruptura parcial del lligament lateral. Va poder tornar al gener i, des d’aleshores, va anar millorant progressivament el seu rendiment. Ara Salma buscarà nous reptes.
Qui sí que ha arribat a un acord per ampliar el seu contracte és el tècnic Pere Romeu, amb una renovació que va ser oficialitzada ahir pel Barça. El tècnic signa fins al 30 de juny del 2028.
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