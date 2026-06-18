Sport Cultura Barcelona entrega els seus premis
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Marta Pérez / Efe
Iris Tió, la millor nedadora artística del món, va ser guardonada ahir en la 20a edició dels premis Sport Cultura Barcelona, que també van reconèixer a la seu d’RBA la Fundació Pau Casal (Cultura) i el festival Primavera Sound (Trajectòria). Denis O’Brien, propietari del resort Camiral, on es disputarà la Ryder, i el restaurant Via Veneto van tenir mencions especials.
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La bugaderia que hi ha darrere la imatge impecable de restaurants, allotjaments turístics i altres negocis gironins
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