Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum del Mediterranicomissaria Mossos Saltmetges Gironaplaga MontgríZapaterodesaparegut RosesMundial futbol
instagramlinkedin

Sport Cultura Barcelona entrega els seus premis

Sport Cultura Barcelona entrega els seus premis

Sport Cultura Barcelona entrega els seus premis

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Marta Pérez / Efe

Iris Tió, la millor nedadora artística del món, va ser guardonada ahir en la 20a edició dels premis Sport Cultura Barcelona, que també van reconèixer a la seu d’RBA la Fundació Pau Casal (Cultura) i el festival Primavera Sound (Trajectòria). Denis O’Brien, propietari del resort Camiral, on es disputarà la Ryder, i el restaurant Via Veneto van tenir mencions especials.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents