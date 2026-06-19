El Bàsquet Girona dona l'oportunitat a l'ourensà Isaac Vázquez (COB)
El jove base s'estrenarà a l'ACB amb l'equip de Moncho Ferández
El Bàsquet Girona ha anunciat aquesta tarda el fitxatge d'Isaac Vázquez (Ourense, 2004). El jove base, d'1,93 metres, arriba procedent del Club Ourense Baloncesto (COB) de Primera FEB, on ha completat una notable progressió en les darreres temporades, i s'estrenarà a l'ACB amb un contracte de llarga durada, fins al 2030.
Format al Bosco Salesianos d’Ourense, Vázquez va disputar dues temporades a la Lliga EBA abans d’incorporar-se al Club Ourense Baloncesto. En la seva primera campanya com a jugador del COB, va jugar cedit a la Cultural y Deportiva Leonesa, a la Segona FEB, durant la temporada 2024-25. Amb el conjunt lleonès va disputar les eliminatòries d’ascens a la Primera FEB, acumulant experiència i protagonisme en una competició exigent.
Aquest darrer curs va debutar a la Primera FEB amb el COB. En els 32 partits de lliga regular que va disputar, va registrar unes mitjanes de 7,6 punts, 3,3 rebots i 3,2 assistències per partit, amb una valoració mitjana de 10,1 de valoració, cosa que va despertar l'interès de clubs de l'ACB com el Bàsquet Girona. Segons el comunicat del club gironí, "la seva polivalència en les posicions exteriors, la capacitat per generar joc i la intensitat defensiva el converteixen en una incorporació de futur amb un ampli marge de creixement per al projecte".
Així ho ha assegurat també el director esportiu Fernando San Emeterio. "És un jugador del qual diria que la seva principal característica és la seva intel·ligència en el joc. Pot jugar tant de base com d’escorta i destaca per la seva gran qualitat en la passada. Aporta molta energia a la pista, és capaç de generar joc per als seus companys, atacar la pintura i també és un bon defensor. Creiem que encaixa perfectament amb l’estil de joc que volem desenvolupar. A més, també representa els valors que tenim com a club. És un jugador que, des de la humilitat però també des de la determinació, ha anat treballant i superant etapes al llarg de la seva carrera, des de la Segona FEB fins a arribar a l’ACB. Considerem que té la mentalitat i la constància necessàries per continuar millorant dia a dia, i això encaixa plenament amb els nostres valors. Creiem que l’Isaac és present i que ens ajudarà des d’aquest mateix moment al primer equip de l’ACB, però també estem convençuts que, amb el treball diari, té un ampli marge de creixement i un gran potencial per continuar evolucionant", ha valorat.
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