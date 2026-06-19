El Brasil fa 20 anys que busca un digne hereu de Ronaldo
En els quatre últims Mundials, Luis Fabiano, Fred, Gabriel Jesus i Richarlison no van ser capaços de ser ‘nous’ de garanties. Ancelotti va apostar sense èxit per Igor Thiago en el debut.
Sergio R. Viñas
Si va veure per televisió el dubitatiu debut del Brasil en el Mundial, contra el Marroc (1-1), i no tenia ni la menor idea de qui era aquest tipus gran i fort que jugava de davanter centre, no es preocupi. És normal. Era Igor Thiago, futbolista del Brentford de 24 anys que aquesta temporada s’ha destapat amb 22 gols a la Premier. L’equivalent a Vedat Muriqi a la Lliga espanyola, per dir-ho d’alguna manera. I sí, és el millor que ha trobat Carlo Ancelotti per al repte de portar la sisena estrella al Brasil. Almenys, de moment.
El problema no és nou, tot i que no fa honor a la història del combinat sud-americà. Durant dues llargues dècades (1986-2006) en les quals va guanyar dos Mundials i va disputar una altra final més, el Brasil va anar encadenant davanters de primer ordre per rematar les seves alineacions. Es diria que la saga la va arrencar Careca, amb els seus cinc gols a Mèxic 1986, tot i que a Itàlia 1990 es quedés en dos, els mateixos que Müller. En aquesta cita ja van aparèixer Romário i Bebeto, claus després amb cinc i tres gols als EUA 1994.
França 1998 va ser el Mundial de l’eclosió d’un jove Ronaldo, amb quatre gols, més tres més de Bebeto. El Fenomen seria la referència del Brasil en dues cites mundialistes més, amb vuit gols en el cinquè títol brasiler al Japó i Corea del Sud 2002 (entre ells els dos de la final davant Alemanya) i tres amb aroma de comiat a Alemanya 2006.
Amb Ronaldo va morir l’estirp dels grans davanters brasilers. En els cinc Mundials posteriors, incloent l’actual, el dorsal 9 ha anat canviant de mans sense que cap futbolista hagi arribat a acumular mèrits per quedar-se’l en propietat. El primer a intentar-ho va ser el llavors sevillista Luis Fabiano, que va tancar el seu primer i únic Mundial, Sud-àfrica 2010, amb tres gols, dos d’ells a Costa d’Ivori en la fase de grups.
Fred va ser el següent en la línia successòria, amb un sol gol al Brasil 2014. Gabriel Jesus ni tan sols va marcar a Rússia 2018. Richarlison en va celebrar tres a Qatar 2022, insuficients per guanyar-se el rol de 9 de la pentacampiona. En realitat, cap dels dos últims pot considerar-se ni tan sols un davanter centre a l’ús, però va ser el més semblant i fiable que va trobar Tite en les dues cites.
Cunha i Endrick, alternatives
La fase de classificació per a aquest Mundial ja va deixar clar que el problema persistia. Dels 24 gols anotats pel Brasil, només dos van ser anotats per ariets puros. Un per Igor Jesus, absent en la llista definitiva, i un altre per Matheus Cunha, que tampoc acaba de ser un davanter centre a l’ús. L’ ex de l’Atlètic, ara al Manchester United, té paperetes per ser titular aquesta nit (2.30 hores, Dazn) en el segon partit del Brasil, contra la feble Haití, després que Igor Thiago només fos capaç de disparar una vegada a porta en 60 minuts en el debut. Tot i que ja és més del que va fer Cunha a la mitja hora final que li va concedir Ancelotti.
La tercera via, un cop descartat Joao Pedro de la llista final, és la d’Endrick. El jove talent del Reial Madrid, cedit la segona meitat del curs al Lió, va estar escalfant en la segona part davant el Marroc, però finalment no hi va participar. Neymar, que per la seva lesió tampoc jugarà avui contra Haití, va consolar el noi. De moment, Endrick és el tercer d’una llista que als EUA 1994 estava conformada per Romário, Bebeto i un adolescent Ronaldo. Eren altres temps.
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