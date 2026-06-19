Dani Olmo: "Un mal partit no pot pas tacar el que ha fet aquesta selecció"
L’internacional del Barça, cridat a ser titular davant l’Aràbia per guanyar poder ofensiu i sumar la primera victòria d’Espanya, atén Prensa Ibérica a la concentració a Chattanooga.
«Contra l’Aràbia cal arriscar, no jugar tant per les bandes i ser una mica més frontals»
Jordi Gil
Dani Olmo ha arribat pletòric al Mundial. Ha disputat tots els partits del 2026, sigui amb el Barça o amb la selecció, i Luis de la Fuente hi haurà d’anar per tenir més opcions de variar la imatge oferta contra Cap Verd.
¿Com està? ¿Com se sent?
Em sento bé; és una sensació en què no ens hauria agradat estar des del principi, però amb confiança per capgirar-ho: això implica guanyar l’Aràbia.
¿És l’hora de Dani Olmo?
Estic ben preparat per aportar i per continuar aportant coses a aquesta selecció.
És un especialista a superar blocs baixos, com el que pot presentar Aràbia.
M’heu vist fer això els últims anys: em sento còmode sota pressió. No em cal tocar 100.000 pilotes en un partit. Estic preparat per a tot, per donar el cent per cent per a l’equip.
I sumar gol.
D’ocasions n’hem creat. Cal acabar de definir; és el que sabem. Intentarem posar més d’un contra l’Aràbia i guanyar.
¿Com es trenquen aquestes defenses?
Amb paciència i ritme de pilota. S’ha de moure el rival d’una banda a l’altra. S’ha d’arriscar, no jugar tant per les bandes i ser una mica més frontals. Tenim aquest bon mix i ho demostrarem davant l’Aràbia.
¿Per què costa tant?
Els equips es tanquen. Per fer gols cal arribar a jugar per dins, cal provar xuts des de fora... Per dins sabem ser diferencials i hem de saber aprofitar-ho.
És a dir, ho capgirarem.
Si estem convençuts que som de les millors seleccions que hi ha és per alguna cosa. En aquest sentit, un mal partit no pot pas tacar el que ha fet aquesta selecció. Ara toca tornar a demostrar-ho. En l’àmbit personal em sento important dins del grup, i que tinc una confiança total de tots.
¿Què és el que cal cuidar més davant l’Aràbia?
Els detalls petits, alguna pèrdua de pilota, en les transicions. I quan la tinguem, evidentment cal que la fiquem dins.
Se’l nota amb ambició.
La tenim totalment. Es pot capgirar la situació. Si guanyem tots els partits que queden, som campions. ¿Per què no?
¿Estan una mica picats?
No t’agrada acabar amb aquest tipus de sensacions els partits. Has generat, però no ha sortit del tot bé. Al final, et queda un regust agredolç i amb ganes de demostrar el que som.
¿Nota que la gent d’Espanya demana que jugui Dani Olmo?
Ho agraeixo i estic preparat. Faré el que tingui a les mans. Si hi soc, aniré al cent per cent.
¿Com es troba físicament i mentalment?
Em trobo bé. La temporada és molt llarga, amb molts partits. En un Mundial l’exigència és altíssima. És una competició molt curta. L’altre partit ja no compta i em sento en un bon espai per donar suport a l’equip.
Ha jugat vostè tots els partits del 2026.
Sí, i això parla per si sol del meu estat de forma. I confirma les meves sensacions. Ho busco des de fa temps, la continuïtat i poder continuar sumant.
¿Som davant el millor Olmo?
El millor sempre ha d’arribar. Em concentro per ser un xic millor, per ajudar l’equip amb el meu joc, donar-li continuïtat, gols, assistències i ajudar a guanyar.
¿De la Fuente ha de remenar una mica l’arbre?
Són preguntes per al míster. A mort amb ell i el seu staff des de sempre. No hi ha cap mena de dubte, anem al 100% i estem preparats per donar el màxim.
El 2022 va començar amb un 7-0 i van anar de més a menys. ¿Ara pot passar al revés?
Hi pot haver una semblança amb el que va passar 2010, però no ens hi hem de fixar. És el nostre Mundial. No hem començat de la millor manera.
Pel que fa a clubs, ¿el Madrid espanta amb els seus fitxatges?
És normal que després de dos anys sense guanyar es reforcin. Són jugadors de classe mundial. Però no ens neguiteja. Nosaltres hem fet un gran fitxatge amb Gordon i estem contents.
¿Els va sorprendre el fitxatge de Cucurella pels blancs?
No l’esperàvem. Ell ho portava per dins. Si és el que volia, me n’alegro per ell perquè és el meu amic; ara li tocarà patir a la Lliga i a nosaltres també. Haurà de patir Lamine, per exemple.
¿Com està Lamine?
Està bé, que jugui depèn del míster i d’ell. Ens ajudarà molt. És un jugador que necessitem per a tot el torneig. Ens alegrem que estigui al seu millor nivell.
¿S’hi associa especialment bé?
Són dos anys plegats al Barça. Sabem que en podem treure més profit de manera natural. Cal aprofitar-ho també en la selecció.
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