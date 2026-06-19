Futbol
Una presentadora de televisió argentina es disculpa per donar la notícia que el pare de Messi havia mort
Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre del astro argentino: "Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad"
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El Periódico
L’actriu i presentadora de televisió argentina Florencia Peña s’ha disculpat públicament davant la família del davanter Lionel Messi després de donar una notícia falsa en què s’afirmava que el pare del capità de la selecció albiceleste, Jorge Messi, havia mort.
Durant una emissió de Luzu TV, Florencia Peña, que va posar fi a la seva col·laboració amb la cadena per iniciativa pròpia, va afirmar que Jorge Messi havia mort. Luzu TV va anunciar que els empleats implicats en la difusió de la informació falsa havien estat acomiadats.
«Demano perdó a la família Messi en aquest terrible moment que, com puc imaginar, estan travessant ara mateix», va escriure Peña al seu compte oficial d’Instagram. L’actriu va afirmar que l’equip de producció del programa li havia transmès la notícia falsa en ple directe.
Segons els mitjans argentins, Peña va declarar a un periodista que se sentia «profundament avergonyida». El director de Luzu TV va afirmar que el que va passar al programa l’indignava. «No reflecteix qui soc, ni tampoc el que volem transmetre a través de la nostra feina», va indicar.
Després de la notícia, la família Messi va emetre un comunicat en què afirmava que Jorge Messi està passant per problemes de salut i es troba actualment sota atenció mèdica.
El pare del jugador de l’Inter de Miami es va perdre el primer partit d’Argentina al Mundial contra Argelia, en què Messi va marcar un 'hat-trick' en la victòria per 3-0 i va igualar el rècord de l’alemany Miroslav Klose com a màxim golejador, amb 16 gols, en Mundials.
«Irresponsables»
La família de Messi va expressar la seva gran consternació pels rumors «irresponsables» sobre Jorge. «A la llum de les notícies, rumors i especulacions que han circulat en les últimes hores, la família vol expressar el seu profund malestar per la falta de sensibilitat, respecte i discreció amb què algunes persones han tractat el que és estrictament un assumpte familiar privat», diu el comunicat.
«La família també vol aclarir que només els seus familiars més propers disposen d’informació real i precisa sobre l’estat de Jorge. Per tant, qualsevol versió, declaració o informació que no provingui directament de la família i dels seus canals oficials no s’ha de considerar vàlida ni veraç», va afegir.
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